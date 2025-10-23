Castellum: ”Mer entreprenörskap och mindre storbolagsmanér”

Castellum visade upp positiv nettouthyrning under Q3 – men under uppsägningarna varit långt större än nyuthyrningarna under året. Nu behöver man arbeta för att anpassa bolaget till en tuff marknad, menar vd Pål Ahlsén.

Juli-september 2025

Intäkterna uppgick till 2 407 mkr (2 428). I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 0,3 procent (3,2) exklusive valutaeffekter.

Driftöverskottet uppgick till 1 702 mkr (1 743). Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med 2,4 procent (3,3) exklusive valutaeffekter.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 253 mkr (1 300), en förändring om -3,6 procent (4,0).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under kvartalet till -232 mkr (-56) motsvarande -0,2 procent (-0,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 858 mkr (471), vilket motsvarar 1,74 kronor per aktie före och efter utspädning (0,96).

Nyuthyrningar har gjorts med 57 000 kvm (78 000) och med en årshyra om 143 mkr (136). Nettouthyrningen uppgick till 16 mkr (-16).

Nettoinvesteringarna uppgick till 675 mkr (147), varav 797 mkr (564) avser investeringar, 331 mkr (2) förvärv, och -453 mkr (-419) försäljningar.

Väsentliga händelser under kvartalet

Castellum har hållit extra bolagsstämma fredagen den 18 juli 2025. Stämman utsåg för tiden intill slutet av nästa årsstämma Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost, Ralf Spann och Stefan Wallander till nya styrelseledamöter. Anna-Karin Celsing och Henrik Käll, som valdes av årsstämman den 7 maj 2025, kvarstår som styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Ralf Spann.

Castellums styrelse utsåg Pål Ahlsén till ny vd. Pål tillträdde rollen den 28 augusti 2025.

Den 8 september bekräftades Castellums kreditbetyg BBB med stabila utsikter från ratinginstitutet Standard & Poor’s Global Ratings (”S&P”).

Januari-september 2025

Intäkterna uppgick till 7 196 mkr (7 405). I jämförbart bestånd var hyresintäkterna exklusive valutaeffekter oförändrade jämfört med föregående år (2,8).

Driftöverskottet uppgick till 4 908 mkr (5 134). Driftöverskottet i jämförbart bestånd minskade med 0,9 procent (4,7) exklusive valutaeffekter.

Förvaltningsresultatet uppgick till 3 474 mkr (3 735), en förändring om -7,0 procent (11,7).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till −1 400 mkr (−1 632) motsvarande -1,0 procent ( -1,2). Fastighetsbeståndets värde uppgick till 137,3 mdkr (135,7) vid periodens utgång.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 050 mkr (368), vilket motsvarar 2,13 kronor per aktie före och efter utspädning (0,75).

Avkastning på eget kapital för rullande 12 månader uppgick till 3,9 procent (-7,6).

Nyuthyrningar har gjorts med 242 000 kvm (206 000) och med en årshyra om 532 mkr (399). Nettouthyrningen uppgick till -166 mkr (-10) för perioden och -143 mkr (-61) för rullande 12 månader.

Nettoinvesteringarna uppgick till 3 498 mkr (−327), varav 2 085 mkr (1 588) avser investeringar, 2 031 mkr (54) förvärv, och -618 mkr (-1 969) försäljningar.

Investeringar i intresseföretag och joint venture uppgick till 836 mkr (—) för perioden.

Belåningsgraden uppgick till 36,5 procent (35,6).

Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,2 gånger (3,3) och 71 procent (70) av låneportföljen var räntesäkrad (över 1 år) vid periodens utgång.

Vd Pål Ahlsén kommenterar:

– Även om vi hade en positiv nettouthyrning under kvartal tre om 16 mkr, så har uppsägningarna varit långt större än nyuthyrningarna under året. Vår vakansgrad har ökat med nästan 4 procentenheter sedan 2020. Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’Back to Basics’. Uthyrning, sänka kostnader i såväl förvaltningen som på huvudkontoret. Äga rätt kommersiella fastigheter i rätt lägen. Sälja och köpa när bra möjligheter uppstår. Mer entreprenörskap och mindre storbolagsmanér.