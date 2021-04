Castellum lanserar ett nytt kontorskoncept: Nyckelfärdigt kontor. Bild: Castellum

Castellum lanserar nytt koncept: Nyckelfärdigt Kontor

Bolag Castellum lanserar nu ett färdigmöblerat kontorskoncept. Första lokalerna i konceptet finns i Helsingborg.

Castellum introducerar ett nytt koncept för kunder som vill förena hållbarhet och hälsa med maximal flexibilitet och service.



I konceptet ingår allt som behövs på ett kontor, det är bara att flytta in och fruktkorgen kommer på måndag. Inredningen består nästan helt av återanvända möbler och i första rummet står medarbetarnas hälsa.



– Vi har länge sett en ökad ambition bland våra kunder kring hållbarhet och att främja medarbetarnas hälsa. Pandemin har höjt kraven på vad kontoret ska tillföra i en organisation, liksom möjligheten att snabbt kunna anpassa sina lokalbehov, säger Malin Engelbrecht, projektchef för strategiska initiativ.

Castellums första nyckelfärdiga kontor finns på Kungsgatan 6 och 2 i Helsingborg. Lokalerna rymmer drygt 20 respektive 8 arbetsplatser och är utrustade med allt en arbetsplats behöver, från kaffe och frukt till ergonomiska och återvunna möbler, kemikaliefri städning och biofili i form av prunkande gröna växter.



– Våra nyckelfärdiga kontor är designade med minskad klimatpåverkan som högsta prioritet. Efterhand insåg vi att de klimartsmarta valen också blev de hälsosamma valen. Kemikaliefri städning och biofili ger en mer hälsosam inomhusmiljö och främjar även klimatet, säger Axel Carstam, digital affärsutvecklare på Castellum.



Under 2021 lanseras Nyckelfärdigt Kontor på fler orter och Castellum räknar med att efterfrågan på kontor med extra service kommer att öka i spåren av pandemin.



– Vi dubblerar även våra ytor för coworking hos United Spaces under året. Vi tror att efterfrågan på kreativa mötesplatser, flexibilitet och service kommer att öka när vi ska mixa det gamla sättet att jobba med det nya mer digitala. Det ska finnas mervärden med att ta sig till kontoret för att jobba och det måste vara mer än ett höj- och sänkbart skrivbord. Den här trenden såg vi redan innan pandemin bröt ut och den har bara förstärkts under senaste året, säger Malin Engelbrecht.

