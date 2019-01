Castellum köper United Spaces

Bild: Castellum

Publicerad den 29 Januari 2019

Henrik Saxborn.

Bolag Fastighetsbjässen köper upp hela nordens ledande coworkingbolag: "Investerar för framtiden"

Castellum är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med kontor och logistik som huvudfokus. Nu investerar man för framtiden och köper 100 procent av United Spaces.



"Varje dag går 250 000 personer till jobbet i Castellums lokaler. I takt med urbanisering, klimatförändringar och digitalisering ändras våra beteenden och prioriteringar för hur vi väljer att leva våra liv. Ut skickas den linjära konsumtionen till förmån för den cirkulära. Tillgänglighet och flexibilitet är självklara krav på framtidens service. Det gäller också fastighetsbranschen", skriver Castellum i ett pressmeddelande.



I centrala London och på Manhattan i New York utgör coworking redan 25-30 procent av nytecknade avtal på kontorsmarknaden.

– Coworking handlar om så mycket mer än snygga lokaler. Det är resurseffektivt för planeten och plånboken, men det handlar också om att bygga gemenskap mellan människor, oväntade möten och kreativitet.

– Jag är övertygad om att det här är en disruptiv affärsmodell som kommer att förändra hela kontorsmarknaden och ersätta dagens fasta kontorslösningar, säger Henrik Saxborn.



United Spaces har nära 20 års erfarenhet inom coworking och erbjuder attraktiva lokaler i centrala lägen med flexibla uthyrningsformer. De senaste åren har United Spaces haft en tillväxt om cirka 40 procent per år. I dag förfogar bolaget över drygt 11 000 kvadratmeter kontorsyta i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt 2 700 kvadratmeter på Arlanda som öppnas under april 2019. Göran Garberg, som tillsammans med Lars Rydén, grundade United Spaces, kommer fortsatt att vara engagerad i verksamheten som senior rådgivare.



– Med Castellum som ny ägare får United Spaces det som krävs för att fortsätta utveckla Nordens mest attraktiva coworking-koncept. Castellum är en dedikerad ägare med höga ambitioner som vill ta greppet om framtidens sätt att arbeta med United Spaces som bas, säger Göran Garberg, grundare av United Spaces.



– Vi vill öppna ett flertal coworkingytor i Norden under 2019 och ser det här som ett självklart val både för enskilda personer och för större företag. Visionen är att våra medlemmar alltid ska ha kontor med service nära till hands, oavsett var i världen du vaknar upp just idag, säger Henrik Saxborn.



Sedvanliga tillträdesvillkor gäller och förväntas vara uppfyllda under den senare delen av februari 2019, varefter tillträdet kommer genomföras.

- Victor Friberg

