Castellum hyr ut på Ideon

Uthyrning Castellum hyr ut 1 300 kvadratmeter på Ideon till ljusteknikbolaget Brainlit valde Castellum som ny hyresvärd.

Brainlit startades 2012 av Tord Wingren som bland annat var en av uppfinnarna av Bluetooth-tekniken och även utvecklade det första plattformskonceptet för mobiltelefoner inom Sony Ericsson. I dag är verksamheten inriktad på ljusteknik som återskapar ett naturligt ljus i inomhusmiljöer, för att motverka det faktum att vi människor får allt mindre dagsljus under arbetstid. Brainlit beskriver sig som ett "wellness-bolag" med siktet inställt på internationell expansion, och bolagets ljussystem finns hos en rad kunder, till exempel svenska generalkonsulatet i Hongkong, Medicon Village i Lund och byggnaden The Spark.

– Castellum arbetar medvetet med att skapa hälsosamma miljöer för sina hyresgäster och deras anställda. För oss på BrainLit är det glädjande att få fortsätta att vara med på den resan. Samtidigt får vi själva de lokaler vi behöver för att fortsätta att växa extremt snabbt. Vi har helt enkelt vuxit ur vårt nuvarande kontor efter bara ett år, säger Niclas Möttus Olsson, vd på Brainlit som hyr 1 300 kvadratmeter på Scheelevägen 34 i Lund.

– Att Brainlit väljer att växa tillsammans med Castellum är oerhört roligt. Vi är övertygade om att deras nya kontor och labbfunktioner hos oss på Ideon kommer ge BrainLit exakt vad de behöver för kommande resa nu och på längre sikt och ger oss möjlighet till ett långt samarbete framöver, säger Emilia Hasselgren, uthyrare hos Castellum.



Brainlit flyttar in i sin nya lokaler 1 december.

