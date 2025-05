Werket utökas med 2 200 kvadratmeter. Bild: Castellum

Castellum hyr ut 7 700 kvadratmeter i Werket

Uthyrning Castellum har tecknat ett sexårigt hyresavtal, för 7 700 kvadratmeter, med Polismyndigheten, som därmed utökar sitt samarbete med Castellum och etablerar sig i det prisbelönade Werket i centrala Jönköping. I samband med inflyttningen genomför Castellum en tillbyggnation om 2 200 kvadratmeter.

Att Polismyndigheten väljer att utveckla sin verksamhet tillsammans med oss är ett kvitto på det starka förtroendet mellan våra organisationer, säger Per Gawelin, vd Region Mitt Castellum. Polismyndigheten är sedan många år tillbaka hyresgäst hos Castellum i Jönköping, i en intilliggande fastighet. Man väljer nu att utöka sina ytor samt skapar möjligheter för att på längre sikt flytta även publika funktioner såsom passexpedition från det nuvarande Polishuset.

– Med sitt centrala läge och unika karaktär har Werket snabbt blivit en mötesplats i Jönköping, och det här samarbetet är ett viktigt steg i vår ambition att skapa ett ännu mer levande och attraktivt stadsrum, säger Andreas Georgii, affärsområdeschef Castellum Jönköping.



Castellum kommer inför flytten att iordningställa generella kontorslokaler och även genomföra en påbyggnad om 2 200 kvadratmeter, vilket innebär att delar av byggnaden kommer att förses med två nya våningsplan. Arbetet med påbyggnationen inleds under slutet av året och Polismyndigheten beräknas att flytta in i början av 2027.

– Vi är glada över att få utveckla våra lokaler tillsammans med Castellum. Dels för att möta den stora tillväxt som Polisen är inne i. Men också för att kunna förbättra våra möjligheter att ge en god service till medborgarna, säger Jan Sundström på Polismyndighetens lokalförsörjningsenhet.



Werket är ett av Sveriges mest framstående återbruksprojekt och ett exempel på hur äldre byggnader kan ges nytt liv med hållbara och innovativa lösningar. Fastigheten omfattar cirka 22 000 kvadratmeter och har tilldelats Placebrander of the Year 2024 samt Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings Stadsbyggnadspris år 2023.



Det nya hyresavtalet har ett årligt hyresvärde om cirka 23 miljoner kronor.

Ämnen