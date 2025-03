Castellums fastighet Manfred 8 i Västerås. Bild: Castellum

Castellum hyr ut 3 500 kvadratmeter i Västerås City

Uthyrning Castellum har förlängt och tecknat nya hyresavtal om totalt 3 500 kvadratmeter i fastigheten Manfred 8 mitt i Västerås City. Bland hyresgästerna finns Nordea, Arbetsförmedlingen och Structor. Hyresavtalen har en genomsnittlig kontraktslängd på fem år.

Manfred 8, som är belägen i Västerås City, är en kontorsfastighet med butiker och restauranger i bottenplan, vilket ger service för hyresgästerna och bidrar till en levande stad.



– Vi är glada över att förlänga med befintliga och välkomna våra nya hyresgäster till Manfred. Lokalerna har uppdaterats till 2025 års standard och vi har även sett ett ökat intresse för övriga lokaler under projektets gång, säger Mats Eriksson, region-vd Mälardalen.



För att möta dagens krav på hållbarhet och funktionalitet genomgår fastigheten en omfattande renovering där både ytskikt och installationer moderniseras för att skapa attraktiva kontor med fokus på flexibla arbetsytor, återbruk och hållbara lösningar.



Structor flyttar nu in i nyrenoverade lokaler om 522 kvadratmeter. I lokalerna har fönsterkarmar, innerdörrar och glaspartier delvis återbrukats. Undertaksplattor och wc-porslin kommer att demonteras och återbrukas i andra projekt. Lokalen har två egna terrasser med återbrukad komposittrall samt tillgång till den gemensamma terrassen på cirka 400 kvadratmeter som även den är byggd med återbrukade material.



– Vi ser fram emot att få flytta in i vårt nya kontor i Castellums lokaler. Kontoret är utformat för att på ett optimalt sätt passa vår verksamhet och vi kan samtidigt erbjuda våra anställda en toppmodern arbetsplats nära till allt, säger Patrick Nilsson, vd Structor Västerås.

Ämnen