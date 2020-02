Torsgatan 22-30. Bild: Castellum

Castellum hyr ut 2 200 kvadratmeter på Torsgatan

Uthyrning Den globala försäkringsförmedlaren och konsultjätten Marsh & McLennan Companies (som bland annat innefattar Mercer, Guy Carpenter och Marsh) har tecknat avtal om att hyra 2 200 kvadratmeter i Castellums fastighet på Torsgatan 22–30. Inflyttning sker under hösten 2020.

– Vi på Castellum hälsar nu Marsh & McLennan välkomna till vår fina fastighet på Torsgatan där vi är mitt i färdigställandet av att omvandla över 100 år gamla arbetsplatser till moderna kontorslokaler. Det är positivt att allt fler har fått upp ögonen på Torsgatan, vilket har ett mycket attraktivt och centralt läge med närhet till goda kommunikationer, säger Martin Bjöörn, vd för Castellums region Stockholm-Norr.



Byggnaden som Marsh & McLennan flyttar in i och som ägs av Castellum inrymde tidigare huvudkontor för Stockholm Gasverk samt Stockholm Vatten. Fastigheten genomgår just nu en omfattande renovering där ca 9 000 kvadratmeter kontorsyta moderniseras. I och med uthyrningen till Marsh & McLennan Companies är 70 procent av lokalerna i fastigheten uthyrda.

– Marsh & McLennan har haft en god tillväxt under de senaste åren i Sverige och inte minst med förvärvet av JLT så behöver vi större lokaler för vår utökade verksamhet. Vi kommer fortsatt sitta centralt i Stockholm i en historisk byggnad och vi ser med tillförsikt fram emot en gemensam samlokalisering av flera bolag inom Marsh & McLennan koncernen. Tanken är också att hitta synergieffekter och jobba som ett bolag i större utsträckning än tidigare, säger Johan Ericsson, vd för Mercer Sverige.



Den välkända fastigheten Öskaret 1 på Torsgatan 22–30 ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Sedan 2017 ägs den av Castellum.

