Hisingen Logistikpark. Bild: Castellum

Castellum hyr ut 10 000 kvadratmeter på Hisingen

Uthyrning GPBM Nordic AB, en heltäckande leverantör av energilösningar, belysning och säkerhetslösningar flyttar sitt centrallager och teknikutveckling till Castellums lokaler på Sörredsvägen 113.

Annons

– Vi på Castellum hälsar GPBM Nordic AB välkomna till våra moderna logistikfastigheter i Hisingens Logistikpark. Byggnaden som färdigställdes 2018 är en av Castellums modernaste logistikenheter, som med en invändig höjd om cirka tolv meter och en mycket god bärighet kommer bidra till en effektiv lagring och hantering för GPBM Nordic AB, säger Hans Sahlin, chef för logistik på Castellum AB.



Byggnaden som GPBM Nordic AB flyttar in i under våren 2022 och som ägs av Castellum inrymmer idag centrallager för Bagaren och Kocken. Fastigheten är strategiskt belägen i Sveriges bästa logistikläge, nära Göteborgs hamn, större trafikleder och med god kommunikation för alla anställda.



– Vi har tagit beslut om att uppgradera till nya och större lokaler för vår växande logistikverksamhet per den 1 april 2022. Vi har då valt det expansiva området längs Sörredsvägen. Viktiga kriterier för vårt beslut har bland annat varit att lokalerna ska ligga i ett bra läge, nära hamn och logistisk infrastruktur, och att lokalerna ska vara fräscha, moderna och flexibla för olika lösningar. Naturligtvis var det också viktigt med konkurrenskraftiga hyresvillkor. De lokaler vi fann hos Castellum visade sig uppfylla alla kriterier, och tidsmässigt passar det utmärkt då vi får lagom tid att planera och kan flytta när vi har som minst operativt arbete att göra, säger Gunnar Axelsson, CFO, GPBM Nordic AB.



CBRE var rådgivare till Castellum i affären.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen