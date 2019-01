Castellum: Höjer utdelningen med 15 procent

Bild: Castellum

Publicerad den 23 Januari 2019

Henrik Saxborn.

Bolag För 21:a året i rad höjer Castellum utdelningen, nu till 6,10 kronor (5,30) per aktie.

Bokslutssiffrorna:



Intäkterna under 2018 uppgick till 5 577 Mkr (5 182).

Förvaltningsresultatet uppgick till 2 952 Mkr (2 530), motsvarande 10,81 kronor (9,26) per aktie - en ökning med 17 procent.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 216 Mkr (4 540) och på derivat till 152 Mkr (247).

Årets resultat efter skatt uppgick till 7 453 Mkr (5 876), motsvarande 27,28 kronor (21,51) per aktie.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 176 kr (153) per aktie - en ökning med 15 procent.

Nettoinvesteringarna uppgick till 2 657 Mkr (5 613) varav 2 455 Mkr (3 595) avsåg förvärv, 2 837 Mkr (2 893) ny-, till- och ombyggnationer och 2 635 Mkr (875) försäljningar. Fastighetsvärdet vid årets utgång uppgick till 89,2 miljarder kronor.

Nettouthyrningen under året uppgick till 161 Mkr (310).

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,10 kronor (5,30) per aktie, vilket är en ökning om 15% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,05 kronor.



– Jag är väldigt stolt över vårt resultat 2018 – ett av de bästa i Castellums historia. Vi levererar en ökning av förvaltningsresultatet med 17 procent och utdelningstraditionen fortsätter genom att styrelsen föreslår en höjd utdelning för 21:a året i rad, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör.



– Vårt fokus är att skapa långsiktigt aktieägarvärde, både i hög- och lågkonjunktur. Det finns tecken på en något trögare hyresmarknad framöver, men Castellum står väl rustade med vår strategiska portfölj, tydliga fokus på kontor och logistik och fortsatta utveckling av kunderbjudandet, säger Henrik Saxborn.

