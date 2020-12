Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Castellum höjer bud på Entra – planerar sälja fastigheter för 18 miljarder

Bolag Castellum höjer sitt bud på Entra. Det nya budet är värt 185 norska kronor per aktie. Castellum har ingått avtal med Blackstone/Mileway om en försäljning av fastigheter för 18 miljarder kronor, varav 13 miljarder är villkorade av att budet på Entra går igenom. Värderingen i Blackstone-affären ligger 20 procent över senaste värdering.

Det nya budet ger varje aktieägare i Entra 8 nyemitterade aktier i Castellum för varje 13 aktier i Entra samt NOK 54,39 i kontanter för varje aktie i Entra, vilket värderar varje enskild aktie i Entra till NOK 185,00 (vid ett värde om 204,80 kronor per Castellumaktie, exklusive synergier.



Det sammanlagda vederlaget kommer bestå av upp till 102 850 495 nyemitterade aktier i Castellum, och upp till NOK 9 091 033 453 i kontanter (exklusive 15 000 000 Entra aktier redan ägda av Castellum).



Castellum erbjuder också en så kallad mix and match-möjlighet.



Det nya erbjudandet innebär en premie om 28,7 procent i förhållande till stängningskursen den 23 november, 14,2 procent i förhållande till Entras substansvärde i Q3-rapporten.



Transaktionen beräknas generera årliga kostnads- och finansieringssynergier om minst SEK 300 miljoner. Entras aktieägare kommer äga cirka 27 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget och tar därmed del av synergivinsterna vilka motsvarar cirka NOK 16 per aktie i Entra.



Vidare får berättigade aktieägare i Entra som accepterar det reviderade erbjudandet ta del av ytterligare värdeökning genom den ökning i EPRA NRV som förväntas från försäljningen av fastighetsportföljen som beskrivs i avsnitt B nedan om cirka SEK 8 per aktie i Castellum.



I samband med det reviderade erbjudandet har Castellum ingått två avtal med Blackstone, varigenom Castellum avyttrar en fastighetsportfölj bestående av 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst segmentet för lager/logistik och lätt industri i Sverige. Den avyttrade fastighetsporföljen har en sammanlagd uthyrningsbar area om 1 265 150 kvadratmeter och försäljningspriset uppgår netto till SEK 18,1 miljarder efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om cirka SEK 900 miljoner.



Försäljningspriset för den avyttrade fastighetsportföljen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 procent och medför en yield om 4,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden är cirka 92 procent.



Försäljningen sker i två etapper med en första etapp om 39 fastigheter mot en nettolikvid om SEK 5,0 miljarder följt av en försäljning av den andra etappen, som är villkorad av fullföljande av det reviderade erbjudandet. Försäljningen av respektive etapp är villkorad av en omstrukturering som enbart genomförs för av att avskilja fastighetsportföljen.



Vinsten och värderingsökningen, som följer av att försäljningen av fastighetsportföljen till Blackstone sker till en premie om 20 procent till bokfört värde, förväntas ha en positiv påverkan på Castellums EPRA NRV om cirka åtta kronor per aktie efter slutförande av de båda försäljningsetapperna.



Vd Henrik Saxborn:

– Genom de två transaktionerna visar vi idag två saker, värdet av Castellums fastighetsportfölj som genom avtalet med Blackstone visar att marknaden värdesätter portföljen med hela 20 procent över senaste värderingen, samt att Entras aktieägare får stora värden i ett samgående med Castellum. Jag är övertygad om att Castellum är den idealiska långsiktiga partnern för Entra, och därför höjer vi budet med hela 13,9 procent och bjuder in Entras ägare att vara med att dela på värdeskapandet av vinsterna från försäljningen samt framtida synergier. Vi har stor respekt för Entras verksamhet och anställda och inser vikten av Entras statsägda historia och hyresgästbas i Norge. Lika viktigt är att alla intressen för norska medborgare och pensionsfonder som investerat i Entra tillvaratas professionellt och omdömesgillt. Tillsammans kommer vi att bygga en bättre framtid med hållbara städer och utgöra ett branschledande föredöme inom bolagsstyrning, aktieägarvärde och finansiell disciplin.



Köpeskillingen från försäljningen av fastighetsportföljen till Blackstone kommer användas för att täcka delar av kontantvederlaget i det reviderade erbjudandet samt för framtida investeringar. Även efter samgåendet med Entra kommer Castellum fortsätta att arbeta för att bibehålla en av de starkaste balansräkningarna inom fastighetssektorn, där belåningsgraden väsentligen kommer vara i linje med Castellums nuvarande belåningsgrad. Castellum kommer på sikt utvärdera sin kapitalbindning och om det finns överskottskapital från försäljningen av fastighetsportföljen till Blackstone efter genomförandet av det reviderade erbjudandet, kommer Castellum överväga att överföra överskottskapital till aktieägarna.



Castellum kommer bibehålla en attraktiv exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter efter portföljavyttringen, där bolaget behåller sin förvaltningsplattform och utvecklingsportfölj för segmentet.



Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom och bibehålla en exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter med 40 fastigheter på balansräkningen och projekt under utveckling, där Säve Flygplats är ett av de största projekten.

Kvarvarande logistik/lager fastigheter samt lätt industri har en total uthyrningsbar area om cirka 360 000 kvadratmeter till ett värde om SEK 4,9 miljarder i fastighetsvärde och cirka SEK 310 miljoner i årligt hyresvärde. Utvecklingsportföljen, som förväntas färdigställas över kommande år, förväntas leverera en utökning av uthyrningsbar area med cirka en miljon kvadratmeter, inklusive 800 000 kvadratmeter vid Säve Flygplats. Castellums fortsatta närvaro inom fastighetssegmentet för lager/logistik och lätt industri medför betryggande tillväxtpotential med uppsida från utvecklingsprojekten.



– Efter att ha byggt och utvecklat fastighetsportföljen för lager/logistik och lätt industri är vi nu övertygade om att tiden är inne för att generera en vinst och avyttra en färdigutvecklad del av portföljen till en attraktiv premie mot senaste värderingen. Vi behåller en attraktiv exponering mot fastigheter inom lager-/logistik och lätt industri genom befintliga intäktsgenererande tillgångar, 100 procent av våra utvecklingsfastigheter inom logistik samt vår förvaltningsplattform för logistikfastigheter, säger Henrik Saxborn.



– Vi är mycket nöjda över att förvärva denna högkvalitativa fastighetsportfölj som kommer stärka vår exponering mot Sveriges största och snabbast växande marknader och göra det möjligt för oss att ännu bättre stödja våra kunder. Vi har en långsiktig tro på den fundamentala styrkan i Sveriges ekonomi och det är ett naturligt steg för oss att fortsätta bygga ut vår fastighetsportfölj för "last mile logistics" i regionen", kommenterar Mileway.



Mileway är den största ägaren av så kallade "last mile logistics" logistikfastigheter i Europa. Bolagets verksamhet sträcker sig över hela Europa med 1 400 fastigheter i tio betydande europeiska ekonomier. 80 procent av Mileways fastighetsportfölj återfinns i bolagets fyra största marknader Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike, och bolaget har en stadigt växande närvaro i Norden. Mileways huvudkontor är beläget i Amsterdam och bolaget har fler än 250 personer i sin personalstyrka med lokal närvaro i alla bolagets marknader. För ytterligare information.



Castellum har för det reviderade erbjudandet anlitat J.P. Morgan Securities plc som lead finansiell rådgivare och Danske Bank A/S som joint finansiell rådgivare samt Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Advokatfirmaet BAHR AS som legala rådgivare.



För försäljningen av fastigheter till Blackstone har Castellum anlitat J.P. Morgan Securities plc som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal rådgivare. Blackstone har anlitat BNP Paribas, Cushman & Wakefield, Roschier och Simpson Thacher & Bartlett.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

