Henrik Saxborn, vd för Castellum. Bild: Castellum

Castellum går vidare med Entrabudet – acceptperiod inleds i dag

Bolag Acceptperioden för Castellums erbjudande till Entras aktieägare inleds i dag och pågår till den 6 februari. Castellum erbjuder varje aktieögare i Entra 8 nyemitterade aktier i Castellum för varje 13 aktier i Entra samt 54,39 norska kronor i kontanter som ersättning för varje aktie i Entra.

Erbjudandet värderar varje enskild aktie i Entra till NOK 186,19 (baserad på Castellums aktiekurs på Nasdaq Stockholm per den 5 januari 2021 om SEK 205,70 och omvandlad till NOK per växelkurs SEK/NOK 1,0412) exklusive synergier.



Berättigade aktieägare i Entra erbjuds också en "mix-and-match"-facilitet.



Accepterande aktieägare i Entra kommer kunna ta del av synergivinsterna från transaktionen vilka Castellum beräknar ska kunna bidra med ytterligare värde motsvarande upp till cirka NOK 16 per aktie i Entra. (Maximala synergier per aktie i Entra beräknat för aktieägare som väljer att erhålla det högsta antalet aktier under "mix and match"-faciliteten.)



Fullföljandet av erbjudandet är bland annat villkorat av att Castellum från aktieägarna i Entra erhåller bindande accepter i sådan utsträckning att Castellum blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av aktierna i Entra (inklusive de aktier i Entra som Castellum redan äger).



Balder har sedan budstriden inleddes köpt på sig 15 procent av bolaget.



SBB meddelade dagen före julafton att man tänker lägga ett bud på cirka 190 norska kronor.



Entra-aktien stängde på torsdagen på 194,10 norska kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

