Castellum: Förvaltningsresultatet upp 13 procent

Bild: Castellum

Publicerad den 17 Oktober 2018

Henrik Saxborn.

tweet

Bolag Efter ett nytt rekordkvartal med 13-procentig ökning av förvaltningsresultatet är vd Henrik Saxborn övertygad om att bolaget klarar årets målsättning och att utdelningen ska kunna höjas med tio procent.

Castellums förvaltningsresultat för Q3 uppgår till 799 Mkr (708) eller 2,92 kronor per aktie (2,59).

Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 2 323 miljoner kronor (245).

Substansvärdet uppgår till 168 kronor per aktie (142).



Vd Henrik Saxborn:



– Marknaden för kommersiella fastigheter, främst kontor och logistik, är nu oerhört stark i Nordens tillväxtområden. I kombination med den kvalitetsförflyttning av Castellums portfölj som vi drivit de senaste åren har den starka fastighetsmarknaden yttrat sig i bland annat följande under perioden:



– Nettouthyrningen fortsätter på en hög nivå. Totalt nettotecknades för 157 Mkr (251), varav ca hälften i befintligt bestånd. Till detta kommer de avtalade hyresintäkterna för Domstolsverket och Eons nya huvudkontor i Malmö om sammanlagt cirka 146 Mkr på årsbas.



– I Stockholms bästa lägen kan vi nu notera uppgångar kring 20% på ett år i vårt bestånd. I hela

Castellums bestånd är "like-for-like" ökningarna under tolv månaders perioden 5%, varav cirka 3 % kommer från hyresökningar och resterande del främst från minskad vakans.



– Vakanserna drar sig sakta nedåt och uthyrningsgraden uppgår nu till 93,1% - även det en rekordsiffra för Castellum.



– Under perioden uppvärderades beståndet med 4% eller 3 087 Mkr främst tack vare sänkta avkastningskrav i marknaden. Castellums genomsnittliga värderingsyield sjönk därmed till 5,3%. Logistikportföljens värde har under samma period ökat med 9% i värde.



– För Castellums del summerar detta i ett nytt rekordkvartal. Förvaltningsresultatet ökade med 13% till 2,92 kr/aktie, samma ökningstakt för perioden gör att siffran hittills i år uppgår till 8,12 kronor per aktie.



– Detta kryddat med värdetillväxten resulterar i att substansvärdet ökar till 168 kr/aktie, trots lämnad utdelning (2,65 kr i kvartalet, 5,30 kr för helåret). Investeringsnivån är fortsatt hög (3 009 Mkr), men belåningsgraden drar sig ändå ytterligare nedåt till 46%.



– Vilka är då de faktorer som skulle kunna bryta denna starka utveckling? Kraftiga räntehöjningar är på kort sikt negativa för fastighetsbolag i synnerhet om de inte åtföljs av inflation. USA brukar vara ledande och när de långa räntorna där börjar dra sig uppåt, vilket sker nu, påverkas även värderingen av europeiska bolag. Men USA har närmast en överhettad konjunktur med rekordlåg arbetslöshet, vilket inte torde gälla Europa inom överskådlig tid. De flesta är ense om att räntan bör röra sig uppåt, men många tror på en lång period av förhållandevis låg ränta.



– Oro i banksektorn och försvårad finansiering kan också påverka negativt. Castellum har i ökande utsträckning vänt sig mot obligationsmarknaden och förbereder, efter att rating med s k investment grade nu erhållits, för att kunna utnyttja nya verktyg som bland annat ger möjlighet till förlängd kapitalbindning.



– Konkurser innebär en risk i och med att de leder till omedelbart tapp i hyresintäkter. I Sverige ökar antalet konkurser i år, där den svårast drabbade sektorn, detaljhandel, utgör en liten del i Castellums portfölj. En del butikslokaler, s.k. box retail (sällanköpsvaror i köpcentrum utanför tätorten), kan också lämpas för omvandling till distributionsenheter inom e-handeln.



– Min bedömning är att efterfrågetrycket på effektiva lokaler lär bestå ytterligare några år. För det talar att marknaden byggt nya kontor i takten 1-1,5% per år de senaste fem åren samtidigt som efterfrågan ökat – och fortsätter att öka – med 3- 3,5% per år. För att säkerställa tillväxtpotential framöver har Castellum vidgat sitt verksamhetsområde till att gälla tillväxtstäder i hela Norden. I Köpenhamn finns vi sedan länge, nu även i Helsingfors.



– Det starka resultatet efter kvartal tre gör att jag nu känner mig ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet: en ökning av förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10%.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Castellum AB på Branschguiden Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar... Läs mer om Castellum AB på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Fastighetsjätte vill förvandla slottsträdgård till äldreboende Bygg/Arkitektur Förvärvade anrika fastigheten förra våren – nu närmar sig utvecklingsplanerna dagens ljus.

Annons

Stora Kontorsdagen

Analys: Så här har coworking-boomen påverkat kontorsmarknaden Stora Kontorsdagen Coworkingmarknaden har närmast exploderat i Sverige – framför allt i Stockholm – de senaste åren. Hur har den "vanliga" kontorsmarknaden påverkats, hur ser marknaden och trenderna inom coworking ut just nu och hur ser utvecklingen ut framöver? Svaren får du på Grand Hotel i Stockholm den 6 november. Internationella bjässens nordiska inv... Det nya digitaliserade arbetslivet

Castellum: Förvaltningsresultatet upp 13 procent Bolag Efter ett nytt rekordkvartal med 13-procentig ökning av förvaltningsresultatet är vd Henrik Saxborn övertygad om att bolaget klarar årets målsättning och att utdelningen ska kunna höjas med tio procent.

Nya stadsdelen: "Får inte bli en stor koloss" Bygg/Arkitektur Planerna på det nya centrumkvarteret med handel, bostäder och kontor om 15 000 kvadratmeter har funnits i 15 år, men det är först nu som pusselbitarna börjar falla på plats. Därför går kommunen ut med en markanvisningdialog för att hitta rätt exploatörer.

Därför valde holländska popupen Mölndal Handel Så hoppas den australiensiska entreprenören Ilona Taillade på Brandspots förändra handeln med sitt nya popup-koncept Fömö som lanseras i Möndals galleria i morgon.

Batljan köper Saab Kockums huvudkontor Transaktioner Planerar att förvandla den 8 000 kvadratmeter stora kontorsfastigheten i hjärtat av Karlskrona till en skola.

Dollarstore öppnar nytt varuhus i Lugnetrondellen Uthyrning Affärskedjan Dollarstore öppnar ett nytt varuhus på 3 800 kvadratmeter i handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Butiken beräknas öppna i maj 2019 och är kedjans första etablering på västkusten.

Trendbrott: nyproduktionspriserna närmar sig successionsmarknaden Bostäder För första gången på länge ligger medelutropspriset på nyproduktion och succession på samma nivå. Trenden syns i Stockholms län, och är som allra starkast i Stockholms kommun.

Stenvalvet rekryterar chefsjurist Karriär Stenvalvet har rekryterat Thomas Åsberg, närmast från Systembolaget, som chefsjurist.

Ny samarbetsorganisation av europeiska värderingsföretag Bolag Sammanlagt åtta europeiska fristående värderingsföretag, bland andra svenska Forum Fastighetsekonomi, har gått samman och bildat en gemensam samarbetsorganisation med namnet European Valuers’ Alliance – EVA.

Ny regionchef på Tyréns Bolag Tyréns fortsätter göra förändring i sin organisation och utser Andreas Brehm Fredin till ny regionchef för Tyréns region öst.

Diös hyr ut och utvecklar i Falun Uthyrning Diös har tecknat ett nytt avtal med Åhléns. I samband med det kommer Diös att utveckla varuhusets lokaler med Åhléns nya butikskoncept. Samtidigt utvecklas lokaler till Pressbyråns nyetablering i anslutning till den nya vänthallen Knutpunkten i Falun.

Fastigo: Stor brist på digital kompetens Sverige Sex av tio företag i fastighetsbranschen tror att förvaltarrollen kommer att förändras väsentligt inom fem år. Behovet av ökad kompetens inom särskilt digitalisering och hållbarhet hämmar i dag hela branschens utveckling visar en ny undersökning från Fastigo.

D Carnegies namnbyte klart – heter nu Hembla Bolag Den 13 september 2018 meddelade D Carnegie att bolaget beslutat att byta namn till Hembla i syfte att tydliggöra bolagets inriktning. Under tisdagen beslutade extra bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets firma till Hembla.

Metria flyttar sitt kontor till Utopia Uthyrning Under hösten flyttar Metria in hos Balticgruppen i kvarteret Forsete (Utopia), detta som en del i Metrias strategi att växa.

Yieldturism får Pandox att rata Sverige Bolag Efter att Pandox köpt ytterligare ett brittiskt hotell i miljardklassen berättar Anders Nissen mer om bolagets syn på de olika europeiska marknaderna. Pandox miljardköper i England De har köpt mest 2018

NCC vinstvarnar för Q3 – faller tolv procent Bolag NCC:s Q3-rapport kommer att belastas av avsättningar, omvärderingar och nedskrivningar på 1 565 miljoner kronor. Rörelseresultatet i Q3 beräknas bli -1 108 miljoner kronor. Aktien faller med tolv procent i börsöppningen. Så ska NCC få fart på affärerna

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg