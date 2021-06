Castellum ansluter sig till Well Portfolio. Bild: Castellum

Castellum först i Norden med Well-certifiering av hela fastighetsportföljer

Energi/miljö 2016 blev Castellum först i Norden med Well-certifiering. Nu tar vi bolaget yttrerligare ett pionjärsteg genom att ansluta sig till Well Portfolio, ett nytt program för att certifiera hela portföljer av fastigheter. – Det är ett smart och effektivt verktyg med många fördelar. Nu kan vi bli ännu bättre på att möta våra kunders växande intresse för hälsa och välbefinnande, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Well-standarden är utvecklad tillsammans med forskare, läkare och arkitekter. Konceptet omfattar tio faktorer som påverkar människans hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion, termisk komfort, material, gemenskap och välbefinnande. Sedan lanseringen 2015 har Well vuxit stort och idag är över 23 000 byggnader certifierade eller pågående, varav 34 i Sverige.



2020 annonserades Well Portfolio som bygger på standardisering av dokumentations- och certifieringsprocessen som anpassas efter varje företags portfölj och struktur.



– Vi har noga analyserat detta och kommit fram till att portföljcertifiering ger flera fördelar för oss och dessutom är det mer ekonomiskt än hur vi arbetar med Well idag, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.



– Det ger oss dessutom möjlighet att förutom att certifiera våra projekt även skapa underportfolios för att certifiera enskilda kontor och fastigheter på ett enkelt och effektivt sätt.



Inom Well Portfolio-programmet ingår Castellum i en grupp av ett 40-tal internationella företag, exempelvis Barclays, BNP Paribas, JLL, Prologis och CBRE Global Investors som också anslutit sig.



I den nya volym-portföljen ingår också tilläggscertifieringen Well Health and Safety. Det är en ny modul som utvecklats under 2020 och som certifierar kontor för minskad smittspridning mot covid-19 och andra sjukdomar, vilket kan vara ett intressant komplement att säkerställa framtidens arbetsplats.

