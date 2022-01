Castellum bygger nytt åt Hedin Bil i Borås. Bild: Hedin Bil/XYZDP Scandinavia AB

Castellum bygger ny anläggning åt Hedin Bil i Borås

Uthyrning Hedin Bils nya anläggning för försäljning av person- och transportbilar för bilmärket Ford kommer att byggas i Kyllared, strax öster om Brämhultsmotet. Anläggningen som ska byggas och förvaltas av Castellum förväntas vara klar för inflyttning i mitten av 2023.

Annons

– Det känns fantastiskt roligt att Ford Hedin Bil satsar på att bygga nytt i Borås. Fastigheten som vi utvecklar tillsammans med Ford Hedin Bil kommer att byggas med hållbarhet i fokus genom välavvägda val för energi, material och inomhusklimat. Helt i linje med Castellums höga ambitioner kring hållbarhet. Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver, säger Anna Grundström Ahlqvist, Affärsområdeschef för Castellum Borås.



Tomten som man valt att utveckla sin nästa anläggning på ligger precis invid riksväg 40, öster om Brämhultsmotet.



Hedin Bil AB är en av Sveriges största marknadsplatser för fordon och fordonstjänster, och grundades i just Borås av far och son, Ingemar och Anders Hedin, 1985. Idag drivs verksamheten i flera europeiska länder, däribland Sverige, Norge, Belgien, Tyskland och Schweiz.

– Det här känns extra trevligt att få bygga en ny anläggning i Borås med den historik som finns bakom, det blir en extra krydda. Jag har själv varit verksam i Borås och vet lite mer om marknaden där. Vi har just nu 15 unika Ford-anläggningar runt Sverige och är i stark tillväxt. Borås med sin närhet till Göteborg kommer att komplettera den västra regionen på ett utmärkt sätt, säger Anderz Larqvist, vd för Ford Hedin Bil.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen