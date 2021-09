Capman köper en industrifastighet i Köping. Bild: Capman

Capman köper industry i Köping

Transaktioner Capman Nordic Real Estate Fund III genomför sale and leaseback-affär.

Fastigheten omfattar 60 000 kvadratmeter mark och 35 000 kvadratmeter industri och lager. Capman har tecknat ett hyresavtal om fyra år.



– Fastigheten är ett perfekt tillskott till vår växande value add-fond, det här stärker vår positon i Mälardalen, säger Anna Reuterskiöld, partner och Head of Capman Real Estate i Sverige.



Capman Nordic Real Estate Fund III är Capmans tredje nordiska value add-fond. Fonden har genomfört en sista stängning på 564 miljoner euro. Affären i Köping är fondens sjunde transaktion och den fjärde i Sverige.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen