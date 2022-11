Capman köper historisk byggnad i Hagaparken. Bild: Capman

Capman köper hotell- och kontorsbyggnad i Hagaparken

Transaktioner CapMan Real Estate förvärvar ett landmärke i form av en hotell- och kontorsfastighet belägen i Hagaparken i Solna. Affären görs tillsammans med Atell.

Capman Nordic Real Estate III Fund (CMNRE III) förvärvar tillsammans med Atell hotell- och kontorsfastigheten Solna Kasernen 1, belägen i Hagaparken, Kungliga Nationalstadsparken, i Solna av ett privatägt företag inom Slottsparken Gruppen. CapMan Real Estate planerar att renovera fastigheten för att tjäna en långsiktig högkvalitativ hotelloperatör. Som en del av upprustningen planerar fonden även att investera i åtgärder som sänker tillgångens energiförbrukning.



Solna Kasernen 1 är unikt belägen i Kungliga Nationalstadsparken, granne med Haga Slott med utsikt över sjön Brunnsviken. Fastigheten är lättillgänglig med bil och kollektivtrafik från centrala Stockholm samt till fots och på cykel.



Tillgången har en total nettouthyrningsbar yta på cirka 26 000 kvadratmeter. Den består av tre byggnader: en kontorsbyggnad och två kombinerade byggnader med hotell-, spa-, konferens- och restaurangdelar. Kontorsbyggnaden byggdes ursprungligen mellan 1917–1922 som ett militärregemente och renoverades, tillbyggdes och integrerades i det nybyggda hotellet på 1990-talet. Hotellet har för närvarande över 200 rum, en stor restaurang, konferensområden och ett spa. Fastigheten rymmer även cirka 290 parkeringsplatser, varav merparten finns i ett underjordiskt garage.



Capman Real Estate planerar att rusta upp hotellet, restaurangen och spaavdelningen för en långsiktig högkvalitativ operatör, hyra ut de lediga kontorslokalerna och uppnå synergier mellan kontorshyresgästerna och hotellet. Förutom att tillämpa en aktiv leasingstrategi kommer fonden att göra betydande investeringsinvesteringar i fastigheten för att sänka sin energiförbrukning, med inriktning på en lägsta BREEAM In-Use Very Good-certifiering.

– Vi är mycket glada över att förvärva denna välkända fastighet. Det historiska och natursköna läget rymmer en enorm potential och vi ser fram emot att utveckla fastigheten tillsammans med vår partner, delar Magnus Berglund, Partner, Head of CapMan Real Estate Sverige och Norge.



Det nybildade investerings- och kapitalförvaltningsbolaget Atell kommer att saminvestera i affären och kommer att fungera som en operativ partner till CMNRE III. Atell kommer att ansvara för kapitalförvaltningen och den dagliga driften av fastigheten.

– Det är väldigt spännande att få förvärva en så unik fastighet. Vi ser mycket fram emot att utveckla det tillsammans med CapMan Real Estate, säger Anna Reuterskiöld och Per Tängerstad, grundande partners på Atell.

