Inspirationsbild för Gasverket, samlingsplats Torget. Bild: CA Fastigheter

CA Fastigheter hyr ut i Gasverket till restaurang och bageri

Uthyrning Till sommaren 2022 kommer en restaurang och ett bageri med gelateria att öppna upp i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden. CA Fastigheter har tecknat nya hyresavtal i Verkstadshuset, Gasverket med Thomas Hulldin och Jan Richter om sammanlagt cirka 550 kvadratmeter fördelat på två olika lokaler.

Annons

Thomas Hulldin och Jan Richter driver idag succén Steninge Bruk vid Steninge Slottsby, Restaurang Kolmilan på Ekerö och K4 Pampas i Pampas Marina. Båda har lång och gedigen bakgrund inom restaurangbranschen och känner en stor passion för Gasverket.

– Restaurangen och bageriet i Gasverket ska vara en naturlig mötesplats för boende, arbetande och tillresande, där matlagning och bakande har tydlig inriktning med smaker från säsong eller världen. Till oss kommer du/ni för er frukost, lunch, mingel eller middag och blir serverad med ett personligt bemötande. Vi vill vara en del i ett “stort myller" av möten och upplevelser som sker kring torget runt Gasverket. säger Thomas Hulldin.

– Vi på CA Fastigheter är otroligt glada att Jan och Thomas har valt Gasverket för sitt nya bagerikoncept och krog. Vi är helt övertygade om att de kan leverera precis det som behövs för att skapa en naturlig mötesplats och atmosfär, både för de boende och för de som arbetar i området. Tillsammans med övriga aktörer i området kommer de bidra till att Gasverket blir framtidens destination för upplevelser säger Malin Claesson Stenström, CA Fastigheter AB.



Etableringen i Verkstadshuset är en del av det pussel som läggs i Gasverket för att skapa en nygammal plats full av nya upplevelser, vackra miljöer och attraktiva kommersiella verksamheter. Redan idag är Berghs School of Communication, Klätterverket och Mätarcafet samt Systembolaget etablerade.



Andra verksamheter som också flyttat in är Sandvik och den danska inredningskoncernen Society of Lifestyle som inrett ett nästan 1000 kvadratmeter stort internationellt showroom i Gasverket. Under hösten förväntas även Spårvägsmuseet att öppna upp sina portar.



Gasverket är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär såväl renovering av befintliga äldre tegelbyggnader som framtida nybyggnation av bostäder, kontor och kommersiella lokaler.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen