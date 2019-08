Gasverket. Bild: CA Fastigheter

CA Fastigheter bygger om och hyr ut mer i Gasverket

Uthyrning Ännu ett välrenommerat bolag flyttar in i CA:s projekt i Norra Djurgårdsstaden.

CA Fastigheter har tecknat avtal med en internationell industrikoncern. Det är Hus 10/Reningshus II med en uthyrningsbar yta om cirka 2 500 kvadratmeter som byggs om för ett av bolagets affärsområden som därmed får ett eget hus i området som skall innehålla både kontor och showroom.



Den verksamhet som flyttar sitter idag i Stockholm CBD och väljer Gasverket som sin nästa destination med inflyttning i juni 2020.



I de gamla tegelbyggnaderna kommer det växa fram ett stadsdelscentrum med en stadsmässighet och en unik arkitektonisk inramning, som också fungerar som en mötesplats för drivna människor och företag inom områden som kultur, design och gastronomi. I Gasverket skapas det en mix av nya upplevelser, vackra miljöer och kommersiella lokaler med en god teknisk standard.



– Vi är mycket glada över att ytterligare ett välrenommerat bolag valt Gasverket och är övertygade om att denna hyresgäst är en innovativ och långsiktig aktör stärker området som mötesplats och nav för handel, kultur, upplevelser samt utbildning. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete, säger regionchef Pernilla Claesson.



Tidigare har CA Fastigheter kommunicerat att man gjort klart med bl.a. Berghs School of Communication i Hus 8/Reningshuset med inflyttning i årsskiftet 2020/2021 men redan i höst kommer man i Gasverket kunna träna i Klätterverkets nya hall i Hus 7/Mätarhuset, handla i Systembolagets butik i Hus 20/Maskinhuset då även Bobergsskolan öppnar.



– Uthyrningsarbetet som intensifierats det senaste halvåret, i takt med att byggnaderna blivit visningsbara, har gått mycket bra och vi kommer under denna s.k. första etapp ha en succesiv inflyttning av verksamheter från hösten 2019 och drygt ett år framåt. Det återstår ett par fastigheter som vi kommer lägga vårt fokus på under det närmaste året. Andra etappen eller den så kallde "östra" delen av projektet som nu är ute på samråd tar några år till att utveckla, säger Gasverkets projektansvarige Anders Nyström.

