Byggsektorn toppar listan över misstänkta bedrägerikonkurser

Juridik En ny analys från affärsdata- och analysföretaget Dun & Bradstreet visar att bedrägerirelaterade konkurser, så kallade "fraud"-konkurser, är ett växande problem i Sverige. Byggbranschen är särskilt framträdande: en fjärdedel av de misstänkt bedrägerirelaterade konkurserna kan kopplas till branschen.

Henrik Hargeus, senior analytiker på Dun & Bradstreet.

Bedrägeribrotten ökar och är idag den största inkomstkällan för organiserad brottslighet i Sverige. Nya siffror från Dun & Bradstreet visar att av de över 28 000 konkurser som inträffat under de senaste tre åren misstänks hela 1 638 vara bedrägerirelaterade, vilket motsvarar cirka 5,8 procent av det totala antalet konkurser.



– Bedrägerirelaterade konkurser innebär inte bara ekonomiska förluster för fordringsägare utan har också långtgående effekter på det svenska företagsklimatet. Vi har identifierat flera indikatorer på bedrägerirelaterade konkurser, såsom frekventa styrelsebyten, misstänkt fabricerade årsredovisningar och kopplingar till tidigare konkurser. Genom att analysera dessa mönster kan vi kartlägga riskerna och därmed bidra till att skydda det svenska företagsklimatet, säger Henrik Hargeus, senior analytiker på Dun & Bradstreet.



Av de misstänkt bedrägerirelaterade konkurserna kan lite mer än en fjärdedel, 26,9 procent kopplas till byggbranschen, samtidigt som samtliga konkurser under samma period stod för 18,8 procent. Detta visar på en tydlig överrepresentation av misstänkta bedrägerirelaterade konkurser inom byggsektorn. Liknande mönster kan ses i andra branscher. En femtedel, 21,8 procent, av de misstänkta bedrägerirelaterade konkurserna står detaljhandeln för, jämfört med 17,4 procent av den totala konkursandelen, medan logistiksektorn uppvisar andelar på 7,3 procent (fraud-konkurs) respektive 4,6 procent (samtliga konkurser). Däremot är andelen av de misstänkta bedrägerirelaterade konkurserna lägre inom besöksnäringen (9,1 procent fraud-konkurs, jämfört med 11,4 procent samtliga konkurser) och företagsstjänster (6,3 procent fraud-konkurs, jämfört med 9,2 procent samtliga konkurser).



– Byggsektorns hantering av kapitalvaror och material gör den attraktiv för kriminella aktörer eftersom kapitalvarorna är lätta att omsätta vilket bidrar till att företagen kan avvecklas snabbt utan att dra uppmärksamhet till sig. Många av dessa bolag saknar också revisorer och lämnar inte ens in årsredovisningar innan de stängs ner, vilket gör det enklare för kriminella aktörer att agera utan insyn. För organisationer inom den offentliga sektorn kan det vara en utmaning att identifiera dessa brott, och det krävs omfattande kontroller samt förebyggande åtgärder för att minimera risken att bli utsatt, säger Henrik Hargeus.



Av de misstänkta bedrägerirelaterade konkurserna med fordringsbelopp tillhör cirka en tredjedel, 31,7 procent, verksamheter inom byggsektorn. Ser man till samtliga konkurser med fordran stod byggbranschen för cirka 22,8 procent, vilket återigen visar på en tydlig överrepresentation inom sektorn. En annan bransch som sticker ut är uthyrning, fastighetsservice och resetjänster. Cirka en femtedel av de misstänkta bedrägerirelaterade konkurserna med fordringsbelopp tillhör denna sektor, jämfört med endast 3,9 procent av samtliga konkurser med fordran. Den extremt höga överrepresentationen inom uthyrning, fastighetsservice och resetjänster kan delvis förklaras av ett större bedrägeri på hundratals miljoner kronor.

