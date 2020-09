Sandra Mobaraki menar att kompetensförsörjningen är det stora hotet mot utvecklingen av byggbranschen. Bild: Byggsandra

Byggsandra om branschens största hot mot utvecklingen

Fastighetskvinnan Sandra Mobaraki, känd som Byggsandra och Sveriges första bygginspiratör, kommer och föreläser på seminariet Fastighetskvinnan den 14 oktober. I dag publicerar hon ett inlägg på Fastighetssverige: Kompetensförsörjningen: Byggbranschens största hot mot utvecklingen.

Sandra Mobaraki, 26, skriver:



Hur kan vi attrahera fler kvinnor? Hur når vi ut till nya målgrupper? Och vad kan vi göra, för att fortsätta vara relevanta? Det är frågor som jag ständigt får i mitt arbete och i möten med olika branschkollegor. I min roll som Sveriges första bygginspiratör har jag ett ansvar i att inspirera kvinnor till byggbranschen, men jag har även ett ansvar i att inspirera branschen och ge perspektiv. Jag driver ett av de snabbast växande nätverken, byggbranschenskvinnor, som gick från 14 deltagare till 200 under loppet av sex månader (sen kom Corona tyvärr). Utöver detta så driver jag min plattform Byggsandra, där jag fått äran att komma i kontakt med flera hundra kvinnor och tjejer från branschen.



Och varför jag känner ett stort behov av att skriva detta är för att vi måste göra något. Vi har ett väldigt stort problem som är ett direkt hot för byggbranschens utveckling om vi inte blir relevanta.



Det jag vill lyfta upp innan vi fortsätter är att vi inte får glömma bort att det är människor som står för utveckling. Det är människor som kan flytta fram positioner och det är människor som kan driva på den förändring som vi inte ens visste att vi var i behov utav. Några exempel och pionjärer inom olika områden är Bill Gates, Greta Thunberg och Daniel Ek. Det alla har gemensamt är att de är människor som tror på något och har drivit utvecklingen framåt, inom respektive område.



Det är därför jag menar att kompetensförsörjningen är byggbranschens största hot för utveckling. För om vi inte är relevanta och attraktiva, så kommer vi ha väldigt svårt att rekrytera människor till branschen. Och, som sagt, det är människor som driver utvecklingen framåt.



Kompetensförsörjningen är ett stort problem. Det är ett så stort problem att regeringen till och med valde att gå ut med ett nytt mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.



För att vi ska kunna påbörja en sån resa, där vi både blir relevanta men även attraktiva som arbetsgivare och bransch, behöver vi lyfta blicken. Lyfta blicken och se över hur vi blir porträtterade i media och ta reda på den mest kritiska frågan: Hur uppfattas vi som bransch, av gemene man?



En positiv nyhet som släpptes senast för tre veckor sedan är arbetsförmedlingen framtidsspaning, där rubriken lyder:

"Yrken inom övriga utbildningsnivåer med störst chans till jobb i år och på fem års sikt".

På listan hittar vi yrken som elektriker, träarbetare och snickare, vvs-montörer, svetsare. Flera av byggbranschens olika yrkesroller presenteras som en framtidsroll. Samtidigt meddelar arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer ligga på över elva procent under 2021.



Vi söker medarbetare och medarbetare söker jobb. Vi måste bara presentera byggbranschen som ett alternativ. Visa på att alla har en roll här men även uppmärksamma vad vi faktiskt skapar. Vi bygger upp och om nya områden. Vi bygger en bostad där en familj flyttar in för att skapa sitt hem. Vi bygger en skola där eleverna utbildar sig. Vi behöver visa upp allt som byggbranschen skapar i praktiken och vi behöver prata om de mjuka värdena – värdena, som vi som jobbar i byggbranschen, skapar för samhället.



Vi behöver också blicka inåt, och vara självkritiska. Är vi inkluderande på riktigt? Om en medarbetare påbörjar sin anställning hos er, kommer hen att stanna kvar alternativt rekommendera er vidare som arbetsgivare? En nöjd medarbetare kan bli er starkaste ambassadör, vilket på sikt kan leda till att ni kan välja och vraka bland de talangfulla kandidaterna som knackar på just er dörr för att påbörja sin anställning. Detta behöver ske, i kombination med att ni kommunicerar ut ert viktiga arbete och vad just ert företag har för värderingar. Värderingar som ni lever efter, på alla nivåer och i alla rum. Ni kan inte säga att ni arbetar för jämställdhet och mångfald, utan att ha en mångfald bland cheferna på alla nivåer. Det blir motsägelsefullt.

Sist men inte minst, vi måste bli bättre på att samverka kring dessa frågor. Gå ihop med branschkollegorna och sätt gemensamma strategier. Kompetensförsörjningen är ett problem för oss alla som verkar inom den här branschen. Och vi löser det enklast tillsammans.



Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga och vill ha inspiration, så kan ni alltid höra av er till mig, Sveriges första bygginspiratör, som brinner för det just det här området.



Sandra Mobaraki medverkar på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm den 14 oktober där hon föreläser under rubriken "Hur lockar vi fler kvinnor till branschen?". Bland övriga talare återfinns bland andra Caroline Farberger, Biljana Pehrsson, Annica Ånäs, Ulrika Hallengren, Eva Landén, Carola Lavén, Siv Malmgren och Gunilla von Platen. Du ser programmet här och du anmäler dig här.



Seminariet Fastighetskvinnan klassas inte som en offentlig sammankomst och omfattas därför inte av 50-personersbegränsningarna. Självklart följer vi och Grand Hotel Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

