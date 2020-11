Fredrik Leo, vd för Byggpartner. Bild: Byggpartner.

Byggpartner: Rekordhög orderingång och orderstock

Bolag Byggpartner redovisar en något längre omsättning och resultat för Q3 än motsvarande period förra året. Men orderingången och orderstocken är rekordhöga.

Juli – september 2020:



• Nettoomsättningen uppgick till 433,0 (445,0) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,4 (17,2) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (3,9) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (13) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,01 (1,07) kronor

• Orderingången uppgick till 764,0 (539,0) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 476,0 (1 954,0) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (10,0) Mkr



Vd Fredrik Leo:

– Vi på Byggpartner vill vara tydliga mot marknaden. Därför driver vi en konsekvent linje som utgår från vår värdegrund. Här gäller att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på ett rådgivande arbetssätt. Det är en strategi som ger resultat. Vår orderingång är starkare än någonsin tidigare och uppgick till 764 (539) miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 433 (445) miljoner kronor och påverkades av förskjutningar i byggstarter bland annat på grund av covid-19.Tack vare effektivitet i projekten lyckades vi hålla rörelsemarginalen på 3,6 (3,9) procent. Kassaflödet förbättrades väsentligt i kvartalet jämfört med föregående år. Kassaflödet för Jan-sep är dock lägre än föregående år, primärt som en följd av den lägre faktureringen. Under inledningen av fjärde kvartalet har vi produktionsstartat ett antal större projekt.



– Byggpartners entreprenadverksamhet växer stadigt och lönsamheten förbättras, marginalen ökade med 15 procent till 4,1 (3,5) procent för tredje kvartalet och för perioden till 3,6 (3,1) procent.



– Under kvartalet har vi vunnit både större och mindre uppdrag inom kategorierna samhällsfastighet och skola. Här finns exempelvis Ornäs skola i Borlänge, lasaretten i Falun och Avesta samt uppdrag för Specialfastigheter och Domstolsverket.



– I augusti skrev vi kontrakt för byggandet av ett projekt som verkligen kännetecknar Byggpartners sätt att tänka: Hemlingborg i Gävle. Projektet omfattar skola, förskola, äldreboende och idrottshall i en enda stor träbyggnad. Vi genomför arbetet i partnering tillsammans med Gavlefastigheter och Gavlegårdarna och har under ett års tid varit djupt delaktiga i utformningen.



– Byggpartner Byggservice har haft en tuff tid, delvis beroende på Corona-pandemin som gör det svårt för våra medarbetare att få komma in och göra åtgärder i exempelvis privatbostäder, sjukhus, etc. Ställningar/fallskydd påverkades negativt under kvartalet av förskjutningar i projektstarter. Vi fortsätter trots det arbetet med att utveckla vårt Byggservice-koncept i flera regioner, eftersom vi vet att den kompletta produkt som vi kan erbjuda, med entreprenad, byggservice och ställning/fallskydd, är attraktiv på marknaden.



– Om vi ser in i fjärde kvartalet kan vi konstatera att orderingången är fortsatt stark. Byggpartners entreprenadverksamhet växer stadigt med flera uppdrag som är helt i linje med vår profil som bolag, till exempel en strategisk partnering för Gagnefs kommun, som omfattar tre skolprojekt i ett ramavtal. Vi har även två projekt för Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Uppdragen innebär att vi tar marknadsandelar inom vård- och omsorg samt skola. Det är kategorier som vi vill fokusera på, eftersom vi anser att det gynnar vår kompetensutveckling och bygger vårt varumärke.



– Vi har under tredje kvartalet avslutat arbetet med vår affärsplan 2021 - 2023. Ett strategiskt tema i affärsplanen är att öka nöjdheten hos både kunder och medarbetare. Detta ska vi uppnå bland annat genom att leverera sunda projekt enligt vår värdegrund, ett arbete som engagerar alla våra medarbetare.



– Vi sätter också upp nya strategier för vårt hållbarhetsarbete, exempelvis ett ökat fokus på stora projekt i trä, som kommer att intensifieras de kommande åren, hand i hand med att vi vinner fler partneringuppdrag.



– Byggpartners övergripande ambition är att bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50 - 600 miljoner kronor. Vår urstarka orderingång och rekordstora orderstock är ett direkt resultat av denna ambition, ett medvetet marknadsarbete och en laganda som genomsyrar hela bolaget.

