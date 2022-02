Sture Nilsson. Bild: Byggpartner

Byggpartner ökar rörelseresultatet och höjer utdelningen

Bolag Byggpartner redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också under perioden.

Oktober – december 2021:



Omsättningen steg 42,9 procent till 699,7 miljoner kronor (489,7).



Rörelseresultatet blev 24,9 miljoner kronor (20,1), med en rörelsemarginal på 3,6 procent (4,1).



Resultatet efter skatt blev 19,6 miljoner kronor (15,4), en ökning med 27,3 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 1,62 kronor (1,27), vilket innebär en ökning med 27,6 procent mot föregående år.



Orderingången landade på 524,1 miljoner kronor (700,9), en minskning med 25,2 procent mot föregående år. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 706,3 miljoner kronor (2 667,0).



I utdelning föreslås 3,75 kronor per aktie (3,50).



Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 28,1 miljoner kronor (27,4).



Januari – december 2021:



Nettoomsättningen uppgick till 2 280,3 (1 854,6) Mkr



Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 88,6 (68,3) Mkr



Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (3,7) procent



Resultatet efter skatt uppgick till 69,7 (53,3) Mkr



Resultatet per aktie uppgick till 5,75 (4,40) kronor



Orderingången uppgick till 2 291,6 (2 847,1) Mkr



Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 706,3 (2 667,0) Mkr



Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 96,3 (33,4) Mkr



Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25 (22,8) procent



– Vi avslutar 2021 med ett rejält lyft i omsättningen tack vare hög aktivitet i alla delar av vår verksamhet och när vi summerar helåret 2021 kan vi konstatera att det är det bästa i bolagets historia, säger vd Sture Nilsson.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen