Sture Nilsson. Bild: Byggpartner

Byggpartner köper Flodén Byggnads AB

Bolag Byggpartner i Dalarna köper Flodén Byggnads av Ernst Rosén och medarbetare i företaget.

Byggpartner förvärvar 100 av aktierna i Flodéns. Ernst Rosén säljer sitt innehav i Flodéns om 77procent, resterande 23 procent säljs av de medarbetare i bolaget som är aktieägare.



Affären är förbehållen ett godkännande av styrelsen i Byggpartner och planerat tillträde är 1 juli

Ernst Rosén blir genom försäljningen samtidigt en av de större ägarna i ByggPartner och kommer även fortsättningsvis att samarbeta med Flodéns.

– Flodéns har i över 30 år varit en del av Ernst Rosén, där alla medarbetare liksom alla delägare varit avgörande byggstenar i den framgång vi uppnått tillsammans. När vi nu går en ny framtid till mötes, gör vi det med tilltro på nya framgångar tillsammans i Byggpartner. De är helt rätt ägare för Flodéns, där deras starka kultur genomsyrar hela bolaget. Vi är stolta över att lämna över stafettpinnen och samtidigt vara med och påverka framtiden tillsammans med Byggpartner, där Flodéns fortsatt blir en viktig samarbetspartner för Ernst Rosén, säger Per Rosén, styrelseledamot i Flodén Byggnads AB och delägare i Ernst Rosén AB.



Flodén Byggnads AB omsatte cirka 870 miljoner kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med Byggpartners finansiella mål.

Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 200 miljoner kronor på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 125 miljoner kronor genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i Byggpartner till teckningskursen 85,50 kronor per aktie.



Kvittningsemissionen ger säljarna 1 461 988 aktier i Byggpartner, motsvarande en utspädning om cirka 8,4 procent av vilka Ernst Rosén AB blir ägare till knappt 6,5 procent beaktat den villkorade transaktion avseende förvärv av aktierna i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som Byggpartner offentliggjorde den 5 april 2022.

En tilläggsköpeskilling på maximalt 50 miljoner kronor kan komma att utges baserat på resultatutveckling i Flodén Byggnads AB under 2022 och 2023.



Den del av den initiala köpeskillingen och eventuella tilläggsköpeskillingar som ska betalas kontant finansieras genom befintlig kassa och bank.

I samband med att Byggpartner träffat avtal om förvärv av aktierna tillträder Peter Gustafsson som vd för Flodén Byggnads AB.

Byggpartner etablerar sig i och med förvärvet av Flodéns i Göteborgsregionen. Byggpartners avsikt är att behålla ett stort mått av självständighet i bolagen och därigenom dra nytta av det lilla företagets fördelar, samtidigt som man kan fördjupa samarbetet inom ett antal utvecklingsområden och uppnå skalfördelar.



Byggpartners vd Sture Nilsson:

– Vi är glada att Ernst Rosén AB, som varit huvudägare i Flodéns i mer än tre decennier, vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa som en väsentlig ägare och samarbetspart. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt för Flodéns i Göteborgsregionen, säger Sture Nilsson.

Byggpartner är noterat på Nasdaq First North i Stockholm sedan 2016 och ägandet av bolagets aktier är spritt. Huvudägare och tillika grundare är styrelseledamoten Bo Olsson, som via bolaget AB Surditet äger 25,9 procent av aktierna i Byggpartner.



Den 5 april tillkännagav Byggpartner att avtal tecknats om förvärv av Åhlin & Ekeroth, som är en ledande lokal byggentreprenör i Östergötland. Förvärvet av både Flodéns och Åhlin & Ekeroth gör att Byggpartner blir en betydligt större koncern. Omsättningen ökar från ca 2,3 miljarder kronor till cirka 4,5 miljarder kronor (räknat på 2021 års siffror) och antalet anställda till närmare 1 100. Det gör att Byggpartner-koncernen, inklusive Flodéns och Åhlin & Ekeroth, blir ett av Sveriges tio största byggbolag avseende antal anställda.



I samband med samgåendet mellan Byggpartner och Flodéns så har det överenskommits om att Johan Eriksson lämnar sin roll som vd för Flodéns för att arbeta med annat än byggentreprenader. Peter Gustafsson som idag är arbetschef inom bolaget blir ny vd.



– Överenskommelsen med ByggPartner innebär att Flodén Byggnads AB blir del av en större koncern samtidigt som det förbättrar förutsättningarna att fortsatta att utveckla affären och växa i regionen. Samgåendet bidrar med engagemang, kunskapsutbyte och inte minst att vi kulturellt delar synen på hur vi ska driva framtidens affärer, säger Peter Gustafsson, vd för Flodéns.



Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner:

– Vi är glada att kunna välkomna Flodéns till ByggPartner-koncernen. Förvärvet är i linje med vår strategi och innebär att vi nu etablerar en stark bas i Västsverige. Flodéns är ett välrenommerat och lönsamt byggföretag som under senare år arbetat framgångsrikt med kvalitetsfrågor, vilket lett till en hög andel återkommande kunder och stark tillväxt. Genom att vi nu går samman och blir en större koncern stärker vi konkurrenskraften lokalt och skapar samordningsfördelar i form av gemensamma utvecklingsprojekt och kompetensutbyte.

