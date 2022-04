Sture Nilsson. Bild: Byggpartner

Byggpartner köper Åhlin & Ekeroth

Bolag Byggpartner har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland.

Åhlin & Ekeroth omsatte cirka 1,4 miljarder kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en lönsamhet väl i paritet med Byggpartners finansiella mål om 5 procents EBIT-marginal.



Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 460 miljoner kronor på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 340 miljoner kronor genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i Byggpartner till en avtalad kurs om 89 kronor per aktie som sammanlagt ger säljaren 3 820 225 aktier i Byggpartner genom kvittningsemission, motsvarande en utspädning om 24,0 procent. Vidare kan tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 miljoner kronor komma att utges baserat på bolagets resultatutveckling under 2022 och 2023.



Den del av den initiala köpeskillingen och eventuella tilläggsköpeskillingar som ska betalas kontant finansieras genom befintlig kassa och bank.

Avtalet är villkorat av såväl Konkurrensverkets godkännande som bolagsstämmans godkännande.



Säljarna av Åhlin & Ekeroth blir i samband med transaktionen en väsentlig aktieägare i Byggpartner.



Förvärvet innebär att Byggpartner-koncernen stärker sin ställning inom byggentreprenad och byggservice med starka lönsamma regionala dotterbolag.



Förvärvet väntas bidra positivt till Byggpartners resultat per aktie under 2022.

Under förutsättning av godkännande tillträder Byggpartner aktierna i Åhlin & Ekeroth den 1 juli 2022.

– Vi är glada att kunna välkomna Åhlin & Ekeroth till Byggpartner. Det här är ett bolag som har en stark lokal förankring och är duktiga entreprenörer och där vi ser många likheter med vår verksamhet i Dalarna. Vi kommer att behålla den lokala prägeln med nuvarande ledning, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft genom att driva utvecklingsfrågor gemensamt. Vi ser stora fördelar för både kunder och medarbetare att vi nu blir en större koncern, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i Byggpartner.



Byggpartner blir efter förvärvet en väsentligt större koncern med en årsomsättning om cirka 3,7 miljarder kronor. Genom att kombinera ett starkt lokalt erbjudande med gemensamma frågor inom hållbarhet, digitalisering, träbyggnation och partnering skapas samordningsfördelar och värde. Åhlin & Ekeroth kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt bolag under eget varumärke och med lokal ledning.



Säljaren av aktierna i Åhlin& Ekeroth blir i samband med affären väsentlig aktieägare i Byggpartner med 24 procent av aktierna efter genomförd transaktion.



– Vi delar synen på hur vi ska utveckla framtidens byggföretag och har stor intressegemenskap i ett antal viktiga frågor. Att säljaren av Åhlin & Ekeroth nu också blir ny långsiktig ägare och vill vara med på vår tillväxtresa ser jag som en styrka för Byggpartner, säger Sture Nilsson, vd för Byggpartner.



– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår affär tillsammans med Byggpartner, både i den operativa verksamheten och som långsiktig ägare, säger Göran Lundström, vd för Åhlin & Ekeroth.

