Fredrik Leo, vd för Byggpartner. Bild: Byggpartner.

Byggpartner hämtar CFO från H&M

Karriär Martin Lindkvist, närmast från H&M:s koncernstyrning, blir ny CFO på Byggpartner. Han efterträder Helena Blom, som valt att avsluta sin tjänst.

Byggpartners CFO Helena Blom har under hösten meddelat att hon vill söka nya utmaningar. Hon ersätts av Martin Lindkvist, som senast kommer från H&M, där han bland annat har lett det övergripande finansiella arbetet för IT-verksamheten och varit del av H&M IT:s globala ledning. Martin Lindkvist har tung erfarenhet från finansiellt ledarskap på högsta nivå i flera stora bolag, förutom H&M, även Munters och Alecta.



– Vi ser fram emot att få Martin som kollega. Det känns riktigt kul att vi kan rekrytera en ny CFO från global nivå, med stor kompetens av digitalisering. Martin blir ett viktigt komplement i bolagets fortsatta expansion, säger Fredrik Leo, vd för Byggpartner.



Martin Lindkvist efterträder Byggpartners nuvarande CFO Helena Blom, som har valt att avsluta sin anställning efter två år på posten. Helena Blom kommer att kvarstå i tjänst under sin uppsägningstid för att säkerställa en bra överlämning till vår nye CFO.



– Jag vill rikta ett stort tack till Helena för hennes engagemang och den kunskap som hon har bidragit med, både i rollen som CFO men även i koncernledningen, säger Fredrik Leo, vd för Byggpartner.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

