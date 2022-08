Sture Nilsson. Bild: Byggpartner

Byggpartner: Fortsatt hög aktivitet på byggmarknaden

Bolag Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter att vara hög, även om osäkerheten har ökat till följd av inflationen och ett mer osäkert ekonomiskt läge, det skriver Byggpartners vd Sture Nilsson i rapporten för det andra kvartalet. Under kvartalet steg Byggpartners orderingång med 56 procent till strax över 1 miljard kronor.

– Den starka orderingången är ett resultat av att vi tidigare under året varit engagerade i de aktuella projektens tidiga 'Fas 1' där vi tillsammans med våra kunder utarbetar förutsättningarna för den kommande genomförandefasen, berättar Sture Nilsson.



Vid utgången av juni utgjordes orderstocken främst av samhällsfastigheter och hyresfastigheter, medan en mindre del utgörs av kommersiella fastigheter och bostadsrätter.



Under senvåren och sommaren genomförde Byggpartner en genomlysning av olönsamma projekt, vilket medförde kostnader för nedskrivningar om totalt 54 miljoner kronor. Rensat för detta uppgick rörelseresultatet till 25,4 miljoner kronor i det andra kvartalet, motsvarande en marginal på 3,5 procent.



– Vårens kraftiga förändringar avseende materialkostnader och leveransförutsättningar har påverkat vår verksamhet negativt. Vi jobbar intensivt med dessa frågor och i samtliga kundrelationer pågår i dag dialoger om hur stigande kostnader och leveransförseningar kan hanteras. Den sammantagna påverkan på vår lönsamhet är dock fortfarande svårbedömd, säger vd:n.



Januari – juni 2022

Nettoomsättningen uppgick till 1 371,8 (1 084,2) Mkr

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17,5 (44,0) Mkr. Exklusive förvärvskostnader, samt i juli kommunicerade projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 43,1 Mkr

Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till -1,3 (4,1) procent. Exklusive förvärvskostnader, kommunicerade projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 3,1 procent

Resultatet efter skatt uppgick till -18,3 (34,5) Mkr

Resultatet per aktie uppgick till -1,51 (2,85) kronor

Orderingången uppgick till 1 525,5 (1 353,9) Mkr

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 860,0 (2 960,1) Mkr

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59,0 (71,4) Mkr

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 15,6 (22,2) procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

