Torbjörn Hagelin. Bild: Byggnads

Byggnads stämmer polskt företag på 25 miljoner

Juridik Byggnads stämmer det polska byggföretaget Muniak Poland på över 25 miljoner kronor i Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet. Företaget har, enligt Byggnads, under flera års tid brutit mot kollektivavtalets regler om arbetstid, löner och ersättningar.

Bolaget har haft hundratals anställda och har varit verksamt i Sverige under flera år, både som huvudentreprenör och underentreprenör i främst Skåne och Västsverige. Byggnads kan nu visa hur bolaget under flera års tid beordrat sina anställda att arbeta långa arbetsdagar till löner och villkor långt under det som kollektivavtalet säger.



Under den tiden har man även systematiskt och medvetet förhindrat Byggnads möjlighet att granska villkoren för de anställda, detta genom att försvåra eller till och med vägra lämna ut viktiga kontrolluppgifter.

– Det här är ett företag som tjänat miljoner på att systematiskt utnyttja sina anställda, dumpa priserna och konkurrera ut seriösa bolag. I detta fall handlar det dessutom om ett företag som är medlemmar i Byggföretagen. Branschen måste ta större ansvar om vi ska kunna städa upp i byggbranschen, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.



Enligt Byggnads: Så har det polska byggföretaget tjänat miljoner

Brott mot kollektivavtalets regler om arbetstid

"Bolaget har kontinuerligt och utan förhandling beordrat sina anställda att arbeta såväl längre arbetsdagar som fler timmar per vecka än vad kollektivavtalet säger. De anställda har även arbetat tidiga morgnar och sena kvällar utan förhandling eller ersättning."



Brott mot kollektivavtalets regler om lön och ersättning.

"Bolaget har systematiskt betalat lägre löner än vad de anställda har rätt till enligt kollektivavtalet. Man har även nekat de anställda den helglön, semesterersättning, reseersättning och traktamente de har rätt till."

