Byggmax öppnar ny butik i Vejle i Danmark. Bild: Byggmax

Byggmax öppnar ny butik i Vejle idag

Uthyrning Byggmax öppnar i dag en 10 000 kvadratmeter stor butik i Vejle i Danmark.

Annons

– Efter vårt intåg i Danmark 2021, med förvärvet av Næstved Lavpristræ, etablerar vi nu varumärket Byggmax på vår fjärde marknad. Idag är en historisk dag för vår expansionssatsning i Danmark så det känns väldigt spännande, säger Mattias Ankarberg, vd på Byggmax.



– 2021 förvärvade Byggmax Næstved Lavpristræ A/S , en dansk ägarledd lågpris-bygghandel med fyra butiker på Själland och en stor e-handel. Det här är den första butiken som öppnar i Danmark under varumärket Byggmax. Att vi idag kan erbjuda alla danska hemmafixare i Vejleområdet riktigt bra byggvaror - självklart anpassade för den danska marknaden och till riktigt låga priser - känns fantastiskt, säger Mikael Bengtsson, landsansvarig för Byggmax i Danmark.



– Jag ser fram emot att bjuda in hela Vejle med omnejd till öppningen. Vi har jobbat hårt med att få butiken klar så vi kan ge dig som kund den bästa DIY-upplevelsen. Ett bevis på det är att snart går det att handla hemifrån online - med hemleverans eller kostnadsfri upphämtning i butik - där vi i butiken plockar ihop varorna åt kunderna, säger platschef Mathias Mayn.



Lokalerna på Stiftsvej 41A i Vejle mäter 10 000 kvadratmeter med en rymlig och bilvänlig drive-in. Det gör inköpen av tunga byggmaterial effektiva och lätta för alla byggsugna danskar. Butiken kommer att vara öppen sju dagar i veckan - vardagar 08.00 -19.00 och 09.00-16.00 på lördagar och söndagar.



Byggmax ser en potential i att öppna 20-25 butiker i Danmark under de kommande fem åren där butiken i Vejle är den första.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen