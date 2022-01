Kvarteret Johanna: 1. Fredsgatan/Södra Hamngatan. 2. Östra Larmgatan/Södra Hamngatan. 3. Fredsgatan/Drottninggatan. Bild: General Architecture

Bygglov klart för Hufvudstadens Kvarteret Johanna i Göteborg

Bygg/Arkitektur I december blev bygglovet klart och nu startar det stora om- och tillbyggnadsprojektet Kvarteret Johanna, beläget Inom Vallgraven i Göteborg. Här kommer Hufvudstaden att tillföra moderna, flexibla och funktionella kontors- och butikslokaler som stärker och utvecklar stadskärnan.

Kvarteret Johanna, beläget mellan Fredsgatan, Södra Hamngatan, Drottninggatan och Östra Larmgatan, består i dag av fyra befintliga byggnader samt en obebyggd tomt. Hufvudstaden kommer att bygga vidare på kvarterets särprägel där arkitektur från olika tidsepoker möts vilket bidrar till att ge gatorna karaktär. När projektet står klart kommer kvarteret inrymma 44 000 kvadratmeter (BTA), varav 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor. Det innebär att många nya arbets- och mötesplatser tillförs området vilket i sin tur ger en mer levande och trygg stadskärna.



– Vår utveckling av Kvarteret Johanna är ett av de största projekten som genomförs Inom Vallgraven och blir ett viktigt tillskott till hela Fredstans utveckling. Visionen är en modern, öppen och inspirerande mötesplats. Ett levande och tryggt kvarter där människor trivs och företag kan utvecklas, säger Fredrik Ottosson, chef affärsområde Göteborg på Hufvudstaden.



Den obebyggda tomten på Södra Hamngatan, där den legendariska krogen Johanna en gång låg, kommer nu äntligen att bebyggas. Det blir en lite högre byggnad med ett eget uttryck, klädd i ljus natursten, vilket tydliggör att det är en av kvarterets två huvudentréer.



– Vi har valt att ge kvarteret namnet Johanna som en hyllning till två Göteborgsinstitutioner, statyn Johanna i Brunnsparken och restaurangen Johanna som under 1970- och 80-talet gjorde att människor vallfärdade till kvarteret. Nu planerar vi för nya restaurang- och cafélokaler i kvarteret som kan bli framtidens mötesplatser, säger Fredrik Ottosson.



Under hösten 2021 har förberedande arbeten som grundförstärkningar genomförts och nu under våren startar det stora projektet som beräknas pågå fram till år 2025.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

