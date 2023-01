2023 går mot att bli ett riktigt skitår enligt Byggföretagen. Bild: Istock

Byggföretagen: 2023 går mot att bli ett riktigt skitår

Bygg/Arkitektur Byggnationen av nya bostäder gick trögt redan under de sista månaderna av fjolåret, och det nya året ser ut att bli det sämsta på flera år. Det rapporterar SVT.

– För företagen är oron väldigt stor just nu, för orderböckerna fylls inte på i den takt som skulle behövas. Vi går mot ett riktigt skitår 2023, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen till SVT, något som återges av Finwire.



Byggfakta kom nyligen med en byggstartsindikator som var nedslående om utvecklingen i slutet av förra året. Siffrorna visade på en nära nog halvering under hösten jämfört med året före, något som Fastighetssverige rapporterat om.



Boverket släppte en prognos i oktober där verket räknar med cirka 45 000 påbörjade bostäder 2023, jämfört med 60 000 under 2022 och 71 000 året före. I december skrevs siffran för 2023 dock ned till 33 000, även om prognosen är osäker, skriver SVT.



Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggföretaget Veidekke samt samhällsdebattör, menar att den nedgången som bolaget sett inom bostäder inte hänt sedan 90-talet. Han bedömer att byggandet av olika bostäder kommer att gå ned med 50-70 procent sedan toppen i fjol.



Catharina Elmsäter-Svärd uppger att det redan kommer en varselvåg och hon uppger också att de mindre bolagen inte ens behöver varsla.



Byggbranschen är viktig för BNP och svarar för 11 procent av hela den svenska BNP:n.

Ämnen