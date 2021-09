Stefan Lindqvist, vd för Byggfakta Group. Bild: Jenny Fors

Byggfakta till börsen – värde 16 miljarder

Bolag Byggfakta Group, som bland annat äger Fastighetssverige, offentliggör sin avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm.

Byggfakta Group, en ledande plattform för marknadsinformation och säljeffektivisering för den europeiska byggindustrin avser notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av både nya aktier emitterade av Byggfakta Group och befintliga aktier i bolaget.



AMF, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Didner & Gerge Fonder AB, Första AP-Fonden, Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden har, under vissa förutsättningar, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om 3.1 miljarder kronor till ett pris upp till 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för de utestående aktierna i bolaget om upp till cirka 16.4 miljarder kronor.



Erbjudandet förväntas bestå av både befintliga aktier som erbjuds av de säljande Aktieägarna – huvudägarna Stirling Square Capital Partners och TA Associates, samt vissa medlemmar av företagsledningen – och nya aktier emitterade av bolaget.



Likviden från de nya aktierna emitterade av bolaget förväntas uppgå till ungefär 3 274 miljoner kronor.



Byggfakta Group avser att använda dessa tillförda medel för att återbetala skulder och för att finansiera koncernens förvärv av BCI Media Group Pty Ltd, en ledande informationsleverantör för byggindustrin i Asien och Stillahavsområdet samt USA. Förvärvet av BCI Media Group Pty Ltd kommer att slutföras i samband med erbjudandet och delvis finansieras med aktier.



Stefan Lindqvist, vd för Byggfakta Group, kommenterar:

– För lite mer än 20 år sedan intervjuades jag av en lokaltidning där jag sade att Byggfakta ska bli Ljusdals första noterade bolag. Jag är därför mycket stolt över att annonsera vår avsikt att genomföra en börsintroduktion. Marknaden för tekniklösningar till byggindustrin växer snabbt, driven av ökad penetration och användning av digitala verktyg i den historiskt konservativa byggbranschen. På Byggfakta är vi stolta över att leda denna trend som en leverantör av lösningar med starkt fotfäste i Norden och Storbritannien, tillsammans med en ökad närvaro i övriga Europa, Asien och USA genom strategiska förvärv. Genom att samarbeta med alla intressenter i byggprocessen och aktivt utöka vår produktportfölj för att erbjuda ett mer komplett tjänsteerbjudande kan vi skapa en verkligt unik upplevelse för våra kunder och föra samman aktörer inom byggindustrin genom vår egen mjukvaruplattform. Tillsammans med våra mer än 1 600 engagerade medarbetare och kunder ser vi fram emot att fortsätta vår resa mot att bli den ledande leverantören av tekniklösningar inom byggindustrin.



Henrik Lif, medlem i investeringskommittén på Stirling Square Capital Partners och styrelseordförande i Byggfakta Group, kommenterar:

– Börsnoteringen av Byggfakta Group markerar ett nytt steg i bolagets historia. Som ett publikt bolag kommer vi att kunna fortsätta att bygga den globala ledaren inom marknadsinformation och integrerade mjukvarulösningar och därmed skapa ett oöverträffat digitalt ekosystem som kraftigt förbättrar våra kunders försäljningseffektivitet. Byggfakta är en naturlig konsoliderare av branschen tack vare vår starka organiska tillväxt och våra goda kassaflöden drivna av den prenumerationsbaserade affärsmodellen. Jag ser fram emot att få arbeta med Stefan och teamet i denna nya miljö.



Naveen Wadhera, Managing Director på TA Associates och styrelseledamot i Byggfakta Group, kommenterar:

– Byggfakta har blivit den viktigaste digitala plattformen för ökad försäljning för den europeiska byggindustrin. Den integrerade molnbaserade plattformen ger köpare och leverantörer av alla typer oumbärliga verktyg och omfattande information för att underlätta transaktioner i detta mycket fragmenterade ekosystem. Vi har haft stor glädje av att samarbeta med Byggfakta-teamet och Stirling Square för att bredda bolagets position geografiskt och erbjudandemässigt, och vi ser fram emot att stödja Byggfaktas fortsatta tillväxt som ett publikt bolag.



Fullständiga villkor och instruktioner för erbjudandet kommer att inkluderas i prospektet som ska publiceras av bolaget i samband med erbjudandet och noteringen.



Fastighetssverige, och systersajterna Nordic Property News och Lokalnytt är sedan 1 mars 2021 en del av Byggfakta Group.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen