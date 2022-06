Bild: Istock

Byggfakta: Byggandet fortsatte öka i stabil takt under maj

Bygg/Arkitektur Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,0 procent under maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan maj 2021 och maj 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 8 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under maj med 1,0 procent, marginellt högre än föregående månad. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 8,2 procent, en uppgång sedan förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

– Byggstarterna fortsatte öka även under maj, enligt Byggstartsindikatorn. Hittills i år har ökningarna varit stabila kring nuvarande nivåer kring knappt 1 procent per månad. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av uppgången som beror på ökad byggaktivitet och hur mycket som kan hänföras till stigande byggmaterialpriser och andra kostnadsökningar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.



Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortfarande ökar. Under maj steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,6 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det nedreviderade utfallet på 8,5 procent för april.

– Bostadsbyggandet fortsätter öka. De senaste månaderna har till och med ökningstakten varit lite högre än vad den var i slutet av 2021. Givet de kraftigt ökade byggmaterialpriserna så finns det dock anledning att misstänka att en stor andel av ökningarna beror på ökade kostnader snarare än ökad byggvolym. Antalet bostadsprojekt som befinner sig i tidiga skeden ökade snabbt under 2021 och även hittills under 2022 vilket talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Negativa utsikter för framtida bostadsefterfrågan, finansieringsmöjligheter och byggkostnader medför dock att det är högst osäkert om tidsplaner och kalkyler kommer att hålla, säger Tor Borg.



Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder planar ut kring 63 000 bostäder under 2022. Detta är historiskt högt men något under de utfall som SCB hittills presenterat för slutet av 2021 och början av 2022, säger Tor Borg.



Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,4 procent under maj efter att ha minskat något under både mars och april. Efter uppgångarna under slutet av 2021 har indikatorn legat förhållandevis still hittills under 2022. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 8,5 procent högre.

– Byggandet utanför bostadssektorn har saktat in under 2022. Både industri- och lagerbyggandet har dämpats liksom byggandet av kontors- och samhällsfastigheter. Däremot verkar byggandet inom handeln öka något från nedpressade nivåer, säger Tor Borg.



Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 101,9 miljarder kronor. Det är en uppgång med 12 miljarder sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,7 miljarder kronor, en nedgång med 0,7 miljarder.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

