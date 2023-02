Fredrik Adamsson, avdelningschef på Byggelement. Bild: Byggelement

Byggelement gör ramavtal med ledande bostadsutvecklare

Bolag Ett ramavtal med JM ger Byggelement en flygande start på det nya året. Avtalet, som sträcker sig över fem år, omfattar prefabprodukter i form av skalväggar, plattbärlag och massiva väggar.

Byggelement genomför just nu sin största satsning hittills för att automatisera tillverkningen av betongelement och samtidigt halvera behovet av cement. Genom satsningen implementerar bolaget en ny process för att kunna möta kundernas krav på pris och prestanda.



Det är två av Byggelements fem anläggningar – i Ucklum utanför Stenungsund och i Hallstahammar – som byggs ut för att bli kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden. Vid avrop från JM kommer anläggningen i Katrineholm att vara central leverantör av skalväggar och plattbärlag, medan massiva väggar levereras från den nya fabriken i Hallstahammar.



– Avtalet med JM visar att vi satsat helt rätt, säger Fredrik Adamsson. Med ny teknik kommer vi att kunna producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard redan under 2023.



Genom det pågående projektet Strandviolen i Solna, där JM bygger 72 bostäder med planerad inflyttning under juni–oktober 2024, har samarbetet redan påbörjats och får nu en naturlig fortsättning genom ramavtalet.



– Samarbetet fungerar utmärkt. JM:s byggprocesser passar oss väldigt bra och det är en stor fördel att de har en så tidig och detaljerad planering i alla led, säger Fredrik Adamsson.

