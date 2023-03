Det är byggbolagen som toppar konkurslistan. Bild: Istock

Byggbolagen toppar konkurslistan

Ekonomi/Finansiering Konkurserna haglar runt om i Sverige. Under februari ökade dessa med 20 procent och totalt gick 545 aktiebolag i konkurs, vilket motsvarar den högsta konkurssiffran på tio år. Det skriver kreditupplysningsföretaget Creditsafe i ett pressmeddelande.

Konkurserna i Sverige de högsta på tio år är slutsatsen enligt Creditsafe.

– Vi kan konstatera att Sveriges företagare har det fortsatt tufft. För sjunde månaden i rad ser vi ökade konkurser. Även om februari inte uppvisar fullt så kraftig uppgång som tidigare månader, är det trots allt högsta siffran på 10 år. Framförallt beror uppgången på ökade kostnader och minskad efterfrågan, konsumenterna håller igen i sin konsumtion, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Intressant är att konkurserna har tagit rejäl fart i storstadsområdena. Under februari ökade de med 49 procent i Skåne, 57 procent i Västra Götaland och 28 procent i Stockholm.



Det är byggbolagen som toppar konkurslistan, men den största konkursen för månaden var inom flygbranschen med Air Leap Aviation som omsätter 278 miljoner kronor.



Även UC har kommit med sina konkurssiffror för februari. De visar att konkurserna var upp elva procent och att Sverige sticker ut i ett nordiskt sammanhang.

– I Sverige har ökningen varit dramatisk under hösten också i jämförelse med våra grannländer, och vi hade det högsta antalet konkurser på tio år under de sista sex månaderna 2022. Jag skulle också säga att en av anledningarna till att höjningen ser så dramatisk ut i Sverige i jämförelse med vår grannländer i Norden är att vi gått från mycket låga jämförelsenivåer under pandemin 2021, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Ämnen