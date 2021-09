Tor Borg. Bild: Byggfakta

Byggandet har lyft ordentligt under pandemin

Bygg/Arkitektur Byggfaktas nya Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både bostadsprojekt och andra byggnadsprojekt accelererat kraftigt under pandemin. På ett år, mellan augusti 2020 och augusti 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 43 procent för bostäder och 6 procent för övriga byggnader. Indikatorn ger en tydlig signal om att byggtakten, framför allt när det gäller bostäder, fortfarande är stigande.

På onsdagen lanserade Byggfakta en ny månatlig Byggstartsindikator som visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade projektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under augusti med 1,3 procent, att jämföra med förra månadens uppgång på 1,6 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 26,0 procent, en liten nedgång jämfört med 26,9 procent i juli. Sedan indikatorn bottnade i slutet av 2019 har den stigit med sammanlagt 36 procent.



Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet varit drivande i den uppåtgående byggkonjunkturen. En liten inbromsning går dock att skönja. I augusti steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var en nedgång från förra månadens ökning på 2,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 43,3 procent att jämföra med 44,9 procent i juli. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017. Framför allt är det byggandet av flerbostadshus som bidrar till uppgången men även småhusbyggandet visar en uppåtgående trend.



– Efter drygt två års nedgång bottnade bostadsbyggandet i slutet av 2019. Byggstartsindikatorn visar att det accelererat ordentligt under pandemin. En kombination av ett stort uppdämt bostadsbehov, kraftigt stigande priser och god tillgång till finansiering har drivit på utvecklingen. Troligen har även investeringsstödet bidragit, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Byggstarterna av andra fastighetsprojekt har också ökat, om än inte i samma takt som bostadsprojekten. I augusti steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,5 procent, en något större uppgång än förra månadens 0,3 procent. Jämför med samma månad i fjol var uppgången 6,0 procent, något lägre än utfallet på 6,4 procent i juli.



– Byggandet utanför bostadssektorn mattades av under 2019 men har varit stabilt stigande det senaste året, trots pandemiproblemen. Samhällsfastigheter har bidragit till uppgången medan nybyggnationen inom handel varit mer dämpad, säger Tor Borg.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

