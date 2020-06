Kämpegatan 10. Bild: Bygg-Göta

Bygg-Göta hyr ut 3 200 kvadratmeter

Uthyrning Bygg-Göta tecknar avtal med teknik- och it-konsultföretaget Alten om cirka 3 200 kvadratmeter kontor i centrala Göteborg.

Den K-märkta fastigheten på Kämpegatan 10, som tidigare inhyste Vin & Sprits lager och produktion, förädlas och anpassas till ett modernt och flexibelt kontor med en underbar industriell känsla. Huset står klart för inflyttning i April 2021.



Hela kvarteret Bronsen har byggts om under 2000 talet och bildar ett unikt område där man bevarat och renoverat varje huskropp med dess speciella förutsättningar. Under våren 2021 färdigställs tre hus i Pagodenområdet om totalt 10 000 kvadratmeter där Alten blir den största inflyttande hyresgästen. Gården är som en egen liten oas med restauranger och foodtrucks ett stenkast från centralstationen och med närheten till vattnet.

– Efter en noga genomförd utvärdering av flera olika alternativ föll valet på Bygg-Götas fina lokaler på Kämpegatan. De nya lokalerna fyller väl de krav vi har satt på vårt nya kontor. Den fysiska arbetsmiljön följer modern toppstandard och kommer att optimeras efter våra behov. Fokuset i utvecklingen av vårt nya huvudkontor kommer vara att skapa en stolthet hos våra medarbetare, säger Anders Persson, vd för Alten Sverige.

– Vi är oerhört glada att få Alten som hyresgäst och granne till oss. Just nu pågår ett spännande arbete där utformningen av de nya lokalerna håller på att ta form. Vi har ett fantastiskt bra samarbetet med Alten och lokalerna kommer verkligen bli något utöver det vanliga, säger Linda Neidert uthyrningschef på Bygg-Göta.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

