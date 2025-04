Johan Michelson, vd på BWH Hotels i Skandinavien. Bild: BWH Hotels

BWH Hotels utökar med elva hotell i Skandinavien

Bolag 2025 började med full fart för BWH Hotels i Skandinavien. Totalt elva nya hotell ansluter sig till kedjan redan under våren – från gotländsk TV-kändis till nybyggda designhotell.

Elva hotell har valt att bli en del av BWH Hotels under våren. Blandningen består av både nybyggda hotell och verksamheter med stark lokal förankring som nu ansluter sig till kedjan. Det rör sig om allt från klassiska stadshotell till helt nya satsningar som byggts upp från grunden. Genom att gå med i BWH Hotels får hotellen tillgång till internationella bokningssystem, marknadskanaler och stöd inom flera områden – samtidigt som de fortsätter att drivas av lokala entreprenörer med stark förankring i sin region. Det är en modell som ger utrymme till självständighet, samtidigt som man är en del av ett större sammanhang.

– Vi har ett otroligt tryck just nu. Det märks att många hotellägare vill ha ett starkt varumärke i ryggen, men utan att tumma på sin självständighet. Det är precis det vi erbjuder. Hotellen som ansluter är väldigt olika – allt från nybyggda koncepthotell till etablerade destinationer med lokal förankring – men gemensamt är att de drivs med stort engagemang och en tydlig egen identitet. Vi ser verkligen fram emot att välkomna dem till vårt nätverk, där äkta värdskap och personliga upplevelser alltid står i centrum, säger Johan Michelson, vd på BWH Hotels i Skandinavien.



Bland de nya hotellen finns flera spännande tillskott. På Gotland blir Grå Gåsen, känt från "Så mycket bättre", en del av WorldHotels Crafted. Grand Hotel i Jönköping och Hotel Riverside i Avesta ansluter till BW Signature Collection. First Hotel Statt i Karlskrona byter namn till Stadshotellet och går in under samma varumärke, samtidigt som First Hotel Solna blir Best Western Hotel Solna och First Hotel Central i Norrköping blir Best Western Hotell Norrköping City då de tar plats i nätverket. Dessutom väntar nytt medlemshotell i Stockholm vid namn Hotel Hötorget och i Kramfors går First Hotel Kramm över till Best Western senare under året. I Odense lanseras ett helt nytt Aiden by Best Western med smart design och ett urbant uttryck.



I Danmark har precis två nya hotell anslutit sig; ART Hotel Dalgas, BW Signature Collection och Hotel Dalgas, BW Signature Collection.

– Att så många nya hotell väljer att ansluta visar tydligt att vårt sätt att arbeta fungerar. Vi söker samarbeten med hotell som drivs med hjärta, har en tydlig identitet och vill fortsätta vara personliga – men som också ser värdet i affärsstöd, lojalitetsprogram och gemensam synlighet. Det här ligger helt i linje med vår offensiva tillväxtstrategi. Vi har höga ambitioner för den skandinaviska marknaden och siktar på att bli det självklara valet för fristående hotell som vill växa på sina egna villkor, säger Johan Michelson.



Hotellen som ansluter till BWH Hotels:

Grand Hotel, Jönköping, BW Signature Collection

Hotel Riverside, Avesta, BW Signature Collection (nybyggt)

Grå Gåsen, Gotland, WorldHotels Crafted

Best Western Hotel Solna

Aiden by Best Western, Odense (nybyggt)

Best Western Hotel Norrköping City

Hotel Hötorget, Stockholm, BW Signature Collection

Best Western Hotel Kramm, Kramfors

Karlskrona Stadshotell, BW Signature Collection

ART Hotel Dalgas, BW Signature Collection

Hotel Dalgas, BW Signature Collection

