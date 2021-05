Jan Björks Trophi lägger bud på Tre Kronor. Bild: Redito

Budstrid om Tre Kronor

Bolag Trophi kontrar och lägger ett högre bud än Svenska Handelsfastigheter på Tre Kronor Property Investment.

Trophi Fastighets AB lägger ett kontantbud på 160 kronor per aktie – Tre Kronors styrelse rekommenderade nyligen aktieägarna att tacka nej till Svenska Handelsfastigheters bud på 151 kronor per aktie. Nu rekommenderar styrelsen att tacka ja till Trophis bud.



Erbjudandet innebär att Tre Kronors aktier värderas till cirka 1 645 miljoner kronor (baserat på 10 278 952 aktier).



Det erbjudna vederlaget motsvarar en premie om cirka 14,1 procent jämfört med det EPRA NAV per aktie om 140,25 kronor per den 31 mars 2021 som Tre Kronor rapporterade den 26 april 2021 (142,30 kronor före justering för den vinstutdelning om 2,05 kronor som enligt beslut vid årsstämman i Tre Kronor den 27 april 2021 ska betalas ut i dag den 4 maj).



Styrelsen i Tre Kronor rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet.



Länsförsäkringar Fondförvaltning som kontrollerar cirka 7,9 procent av aktierna i Tre Kronor har uttryckt att de avser att acceptera erbjudandet. Även Citifa AB (som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm) som kontrollerar cirka 9,6 procent av aktierna i Tre Kronor har uttryckt att de avser att acceptera erbjudandet (förutsatt att Svenska Handelsfastigheter inte matchar erbjudandet). Varken Länsförsäkringar Fondförvaltning eller Citifa AB har genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet.



Trophis fullföljande är villkorat av bland annat att erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Trophi blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tre Kronor.



Trophi kommer att offentliggöra en erbjudandehandling avseende erbjudandet omkring den 11 maj 2021. Acceptfristen för erbjudandet förväntas börja den 12 maj 2021 och sluta den 2 juni 2021.



Jan Björk, verkställande direktör för Trophi, kommenterar:

– Vi har följt Tre Kronors utveckling under lång tid och vi är imponerade över den portfölj av handelsfastigheter som bolaget och dess ledning har byggt upp. Vi på Trophi delar Tre Kronors syn på långsiktig förvaltning och utveckling samt delar målsättningen att skapa attraktiva handelsplatser, och våra respektive bestånd utgör en operationellt attraktiv kombination. Med detta erbjudande ger vi aktieägarna i Tre Kronor möjligheten att realisera sin investering och rekommendationen från styrelsen i Tre Kronor är ett kvitto på att budet är attraktivt för alla aktieägare i Tre Kronor. Tillsammans med vår ägare Tredje AP-fonden bygger vi en ledande aktör inom handelsfastigheter i Norden.

