Brunchställe och konstgalleri till Göteborgs innerstad

Uthyrning Inom Vallgraven, mitt i centrala Göteborg, öppnar till hösten ett av Sveriges största gallerier inom internationell popkonst, samtidigt förvandlas en före detta resebutik till brunchotek. Det är Miva Fine Art som öppnar i Wallenstams lokaler på Korsgatan 18 och det populära Brunchoteket på Linnégatan som öppnar en filial på Kungstorget 2.

– Det är fantastiskt roligt att tillföra populära verksamheter inom både kultur och mat till attraktiva adresser Inom Vallgraven. Extra glädjande är det att både välkomna före detta hyresgäster som Miva Fine Art tillbaka till oss och samtidigt vara med och bidra till Brunchotekets fina utveckling och expansion, säger Anders Forsling, kundchef kommersiellt på Wallenstam i Göteborg.



Nu byggs lokalen på Kungstorget om för att till årsskiftet välkomna Brunchoteket med sitt populära koncept "brunch all day". Här kommer att serveras allt man kan önska sig i brunchväg tillsammans med mimosas, juicer och kaffe.



– Vi har letat efter en mysig lokal i rätt läge. Kungstorget 2 blir helt perfekt för oss, med härlig atmosfär mitt i smeten och samtidigt på lagom avstånd från Linnégatan. För oss är helheten med läge, känsla och tillgänglighet viktig, vi planerar även för en liten uteservering på plats under sommartid, säger Pinar Demirtas Sjödin som driver Brunchoteket.



I oktober månad öppnar Miva Fine Art sitt nya galleri på Korsgatan. Med en hög internationell status och licenser för många internationella konstnärer vill de bidra till att få in mer konst och kultur i ett riktigt centralt läge i Göteborg. Galleriet finns redan idag i Malmö och är nygamla hyresgäster till Wallenstam då de tidigare har haft en mindre lokal på Teatergatan.



– Vi är specialiserade på internationell popkonst för några av nutidens mest aktuella konstnärer och ser mycket fram emot att öppna i ett så fint läge som vårt nya galleri får. Att mitt i hjärtat av Göteborg synliggöra målningar, skulpturer, fotografier och samtida konst för såväl Göteborgare som besökare känns helt rätt, säger Lars Lamiva, ägare och vd till Miva Fine Art.

