Brinova tar in 174 miljoner till premiumvärdering

Bolag Brinova genomförde efter börsens stängning på tisdagen en riktad nyemission – genom så kallat accelererat book building-förfarande – och tog in 173,6 miljoner kronor till en kurs om 24 kronor per aktie. Aktien stängde på tisdagen på 23,80 kronor.

Brinova nyemitterade 7 231 344 B-aktier till ett pris om 24 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en premie om cirka 0,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 7 april 2020.



I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 23,04 kronor per den 31 december 2019 motsvarar priset en premie om 4,2 procent. Genom nyemissionen tillförs Brinova cirka 173,6 miljoner kronor före emissionskostnader.



Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond och Odin Eiendom. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare. Likviden från nyemissionen avses användas för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt öka den institutionella ägarbasen.



Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Brinova.



I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

