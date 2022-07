Per Johansson. Bild: Brinova

Brinova ökar sina hyresintäkter

Bolag Brinova släppte sin halvårsrapport under gårdagen.

Så här summeras Brinovas sex första månader:



# Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 229,2 Mkr (192,4).

# Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 141,6 Mkr (119,8).

# Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 82,8 Mkr (71,3).

# Periodens resultat uppgick till 272,4 Mkr (147,7), motsvarande ett resultat per aktie om 2,79 kronor (1,71).

# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 77,0 Mkr (88,2).

# Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 193,9 Mkr (26,3).

# Fastighetsportföljens värde ökade med 30 procent till 8 248,2 Mkr (6 361,6).



Väsentliga händelser under kvartalet:



# Hyresavtal har tecknats med Eslövs kommun avseende en ny förskola på 560 kvm på fastigheten Eslöv Dannemannen 33.

# Inflyttning i bostadsprojektet Saxen 11 i Kristianstad med 11 lägenheter.

# Avtal om förvärv och tillträde av bostadsfastigheter i Karlskrona för ett underliggande fastighetsvärde om 55,2 Mkr. Förvärvet delfinansierades via emission av 317 965 aktier av serie B.

# Grönt hyresavtal har tecknats med Malmö Stad avseende daglig verksamhet på 1 200 kvm inom fastigheten Malmö Sånekulla 16.

# Årsstämma genomfördes utan förändringar i styrelsesammansättningen.

# Tillträde till bostadsfastigheten Billesholms gård 9:467 i Bjuvs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 2 700 kvm, innefattar 32 bostadslägenheter varav 7 radhus samt ett LSS-boende. Hyresvärdet uppgår till 4,9 Mkr och den förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 88 Mkr.

# 10-åriga hyresavtal har tecknats med Sparbanken Skåne och Peab gällande utökning samt uppdatering av ytor samt förlängning av befintliga avtal inom fastigheterna Mats Lavesen 3 och Alkronan 3 i Kristianstad.

# Refinansiering av och utökning av skuldportföljen har skett med cirka 1,5 Mdkr på löptider mellan 2–5 år.

# Bygglov har erhållits på fastigheten Sandryggen 1 i Lund, att konvertera cirka 5 000 kvm kontorsytor till bostäder.



Väsentliga händelser efter kvartalets utgång



# En överenskommelse har tecknats med ytterligare kreditgivare om refinansiering av den korta skuldportföljen om cirka 1,2 Mdkr på 3 år.

# Brinova vann en markanvisning i Bromölla att uppföra 40 hyresbostäder i två huskroppar i central parkmiljö.

# Nytt hyresavtal tecknat om 205 kvm med Nordea i fastigheten Örnen 28 i Ängelholm. I och med detta kan vi glädjande konstatera att fastigheten i fråga är fullt uthyrd

Per Johansson, Brinovas vd, kommenterar:



– Brinova åtnjöt ännu ett starkt kvartal med fortsatt god resultatutveckling mycket tack vare en effektiv egen förvaltning, säger han och fortsätter:



– Vår förvaltningsmodell, med en egen kvalitativ fastighetsförvaltning nära våra kunder, är en av våra tydligaste styrkor.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

