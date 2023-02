Per Johansson, vd för Brinova. Bild: Brinova / Sebastian Sandström

Brinova minskar förvaltningsresultatet – föreslår ingen utdelning

Bolag Brinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 117,7 miljoner kronor (108,3), en ökning med 8,7 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 68,6 miljoner kronor (65,2), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 26,8 miljoner kronor (38,9), en minskning med 31,1 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -2,5 miljoner kronor (-0,2). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -41,5 miljoner kronor (144,4). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -10,1 miljoner kronor (15,9).



Resultatet före skatt var -27,3 miljoner kronor (199,0). Resultatet efter skatt blev -32,1 miljoner kronor (155,0). Resultat per aktie hamnade på -0,3 kronor (1,60).



Ingen utdelning föreslås.



Substansvärde per aktie låg på 34,06 kronor (32,30).



Brinova har endast traditionell bankfinansiering. Bolaget har även säkrat upp kapital för förvärv och kommande projekt.



"Cirka 65 procent av våra hyresintäkter KPI justeras med oktoberindex som bas, som landade på 10,9 procent, justeringen sker per 1 januari 2023. När det gäller förhandlingen av bostadshyrorna så blir den sannolikt klar först under slutet av Q1 2023. Vår bedömning är att det blir en relativt hög justering av bostadshyrorna med tanke på den kostnadsökning vi ser inom alla områden", skriver vd Per Johansson i rapporten.

Ämnen