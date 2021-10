Per Johansson. Bild: Brinova / Sebastian Sandström

Brinova köper tre samhällsfastigheter i Malmö

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter, Malmö Dekoratören 21, Åkertisteln 1 och Ask 1. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Husie, Kulladal och Hyllie och består av en förskola, LSS-boende samt offentliga kontor, gym samt förrådshotell. Tillträde sker den 1 december.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 2 400 kvadratmeter och hyresvärdet uppgår till 4,4 miljoner kronor. Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 72,2 miljoner kronor.



Fastigheten Malmö Dekoratören 21 ligger i bostadsområdet Kulladal och inrymmer ett LSS-boende och boende om 718 kvadratmeter. LSS-boendet förhyrs av Malmö Stad på ett avtal som löper till och med 2028. Huvuddelen av byggnaden har renoverats under 2019.



Fastigheten Åkertisteln 1 ligger i Husie och är uppförd 1995. I fastigheten finns en Montessori-förskola med ett hyresavtal som löper till och med 2026.



Fastigheten Ask 13 ligger i Hyllie och är uppförd 2016. Den innehåller ett gym, kontorslokaler som förhyrs av bland annat Malmö Stad Parkering samt förrådshotell.



Brinovas vd Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Malmö. Bra fastigheter med säkra hyresgäster som ger ett betydande tillskott till vårt förvaltningsresultat.

