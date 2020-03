Per Johansson, vd för Brinova. Bild: Brinova

Brinova köper och säljer i Skåne

Transaktioner Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Skurup och säljer fastighet i Hörby

Fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1 tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 150 miljoner kronor och sker genom förvärv av aktierna i ett bolag som äger fastigheterna. Fastigheterna, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 4 872 kvadratmeter, är belägna centralt i Skurup, nära tågstationen, och innefattar 65 bostadslägenheter. Beräknade hyresintäkter uppgår till 7,8 miljoner kronor och tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2021.

– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning, säger Brinovas vd Per Johansson



Fastigheten Hörby Dybeck 4 har en uthyrningsbar yta om 2 400 kvadratmeter kontor. Fastigheten säljs då den är belägen för långt från Brinovas enhetskontor och är en kommersiell fastighet. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 miljoner kronor och sker genom försäljning av aktierna i ett bolag som äger fastigheten. Frånträde av fastigheten sker i slutet av det andra kvartalet 2020.



Förvärvsavtalet:

Bolaget ska förvärva aktierna i Er-Ho Invest 1 AB, och indirekt fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1, för en preliminär köpeskilling om 36,9 Mkr. Den preliminära köpeskillingen har beräknats utifrån ett överenskommet fastighetsvärde om 150 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 113,1 miljoner kronor, finansieras genom nyupptagna banklån, säljarreverser om 30 miljoner kronor och eget kapital.

Avsikten är att skulden enligt säljarreverserna ska kvittas mot nyemitterade B-aktier i Brinova i samband med tillträdet. Förvärvet är därför villkorat av att styrelsen i Brinova erhåller ett bemyndigande från bolagsstämman som möjliggör för styrelsen att besluta om en sådan emission av aktier. Teckningskursen per aktie ska fastställas till aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar närmast före tillträdesdagen.

Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Säljare är ett dotterbolag till Er-Ho Förvaltning AB. Er-Ho Förvaltning AB kontrollerar 11,8 procent av aktierna och 12,3 procent av rösterna i Brinova.

