Brinova: Förvaltningsresultatet upp 27 procent

Bolag Brinova ökar hyresintäkter, driftsöverskott och förvaltningsresultat med 27–28 procent för helåret.

• Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 399,0 Mkr (311,4).

• Driftsöverskottet ökade med 28 procent till 253,1 Mkr (197,8).

• Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 153,9 Mkr (120,8).

• Årets resultat uppgick till 399,8 Mkr (160,5), motsvarande ett resultat per aktie om 4,41 kronor (2,03).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 308,2 Mkr (109,8).

Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 52,4 Mkr (-21,0).

• Fastighetsportföljens värde ökade med 27 procent till 7 697,6 Mkr (6 048,1).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.



Vd Per Johansson:

– Under det fjärde kvartalet fortsatte Brinova att stärka sina positioner genom strategiska förvärv. Vi har uppnått våra mål för affärsplanen 2019–2021 och har fokus på ytterligare lönsam tillväxt med sikte på ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor vid utgången av 2024.

