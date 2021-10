Per Johansson. Bild: Brinova

Brinova: Förvaltningsresultat upp 28 procent

Bolag Brinova redovisar intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat som ökar nästan 30 procent.

Niomånaderssiffrorna:



Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 290,7 Mkr (227,3).

Driftsöverskottet ökade med 29 procent till 187,9 Mkr (146,1).

Förvaltningsresultatet ökade med 28 procent till 115,0 Mkr (90,0).

Periodens resultat uppgick till 244,8 Mkr (69,4), motsvarande ett resultat per aktie om 2,62 kronor (0,90). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 164,0 Mkr (25,1). Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 36,5 Mkr (-30,3).

Fastighetsportföljens värde ökade med 39 procent till 7 165,1 Mkr (5 149,2).



Vd Per Johansson:

– Under tredje kvartalet fortsatte Brinova att stärka sina positioner genom strategiska förvärv.

– Tempot i tillväxt och våra ambitioner kring lönsamhet och hållbarhet återspeglas i den nya affärsplanen för 2022–2024 som antogs under kvartalet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen