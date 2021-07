Per Johansson. Bild: Brinova

Brinova: Förvaltningsresultat upp 26 procent

Bolag Vd Per Johansson: "Visar styrkan i vår affärsmodell."

Halvårssiffrorna:

Hyresintäkterna ökade med 28 procent till 192,4 Mkr (150,3).

Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 119,8 Mkr (94,5).

Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 71,3 Mkr (56,7).

Halvårets resultat uppgick till 147,7 Mkr (32,1), motsvarande ett resultat per aktie om 1,71 kronor (0,42).

o Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 88,2 Mkr (15,3).

o Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 26,3 Mkr (-31,4).

Fastighetsportföljens värde ökade med 38 procent till 6 261,6 Mkr (4 625,1).



En riktad nyemission genomfördes, om cirka 8,2 miljoner B-aktier och tillfördes 266 Mkr, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 till ett pris om 32,50 kr per aktie, vilket motsvarade en premie mot substansvärdet per 31 mars om 21 procent.



– Brinovas fokus är en strukturerad projektutveckling i vårt koncept Brinova-staden, säger Per Johansson, vd för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– En övertecknad nyemission under perioden visar styrkan i vår affärsmodell som förser samhället med attraktiva bostäder och samhällsfastigheter och skapar stabila kassaflöden.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

