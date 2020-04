Per Johansson. Bild: Brinova

Brinova förtätar på olika orter utanför Karlskrona

Bygg/Arkitektur Brinova har tagit fram ett koncept med Eksjöhus och uppför 57 attraktiva bostadslägenheter med hög standard inom befintliga fastigheter i orterna Rödeby, Nättraby och Jämjö strax utanför Karlskrona.

På fastigheterna finns redan idag bostäder och LSS-boende. Intill dessa planerar Brinova att uppföra de nya byggnaderna. I alla orter finns en stor efterfrågan av hyresrätter och därför väljer Brinova att utnyttja sina byggrätter inom fastigheterna.



Lägenheterna som uppförs är moderna bostäder som är anpassade efter livets alla skeden, med öppna planlösningar och med tillgång till uteplats och gemensamma grönytor. Byggnaderna uppförs i trä och är energieffektiva. På samtliga byggnader läggs solpaneler, och möjlighet för elbilsladdning erbjuds alla boende.



Lägenheterna börjar byggas under 2020 med en första planerad inflyttning under Q4 2020.



Vd Per Johansson kommenterar:

– Vi är stolta att i samarbete med Eksjöhus bygga miljövänliga lägenheter, med hög standard. Vi gör det på ett lönsamt sätt, via förtätning av fastigheter vi redan äger, och med vår effektiva projektutvecklingsorganisation.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

