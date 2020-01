Frida Carlsson, Martin Wallin och Stina Trimark. Bild: Brinova

Brinova förändrar i ledningsgruppen

Bolag Brinova har beslutat för att effektivt bedriva bolagets egen projektutveckling utse Stina Trimark till projektutvecklingschef för hela bolaget. Förändringen genomförs omedelbart.

För att anpassa organisationen till bolagets fokus på tillväxt via egen projektutveckling har Stina Trimark, som arbetat i Brinova som Regionchef för Kristianstad och Karlskrona (Öst) sedan 2015, utsetts till denna post. Stina Trimark som är civilingenjör från LTH inom väg och vatten har en gedigen bakgrund inom projektledning med anställningar både på Peab och Skanska.

Posten som Regionchef Öst övertas av Martin Wallin som i dag arbetar som fastighetschef i Karlskrona. Martin Wallin har arbetat inom fastighetsbranschen i 25 år, är fastighetsingenjör, och innan Brinova arbetat på fastighetsbolagen Klövern och Dagon.

I region Väst, som innefattar bland annat orterna Landskrona, Eslöv, Lund och Malmö, har en ny regionchef, Frida Carlsson, tillsatts. Frida Carlsson kommer från en tjänst hos Wihlborgs som fastighetschef i Helsingborg. Hon har 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och är utbildad civilingenjör från LTH inom lantmäteri. Frida Carlsson börjar hos Brinova i april 2020.



Efter dessa förändringar kommer Brinovas ledningsgrupp bestå av sex personer: vd:n Per Johansson, vice vd:n Malin Rosén, projektutvecklingschef Stina Trimark, ekonomichef Caroline Holst, regionchef Väst Frida Carlsson och regionchef Öst Martin Wallin.

– Den nya ledningsgruppen är ytterst kompetent. Den har gedigen fastighetsbakgrund med stor tyngd inom fastighetsförvaltning och projektutveckling, vilket innebär att Brinovas fortsatta tillväxtresa blir stabil och lönsam, säger Per Johansson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

