Brf Sydney först ut för Riksbyggen vid Masthuggskajen

Bostäder Sydney kommer till Göteborg. Med sina 135 lägenheter blir Brf Sydney Riksbyggens första kvarter vid Masthuggskajen. Det nya kvarteret byggs längs Första Långgatan och kommer att bestå fyra byggnader. På taken blir det både sedumväxter och solceller och många satsningar görs för att underlätta ett mer hållbart, mitt i Göteborg. 13 lägenheter i Brf Sidney kommer att kunna Hyrköpas av unga vuxna.

– Riksbyggen anknyter till Göteborgs långa historia som en stad präglad av sjöfarten och där Masthuggskajen haft en central roll. Totalt kommer Riksbyggen att uppföra drygt 500 bostäder vid Masthuggskajen och i höst startar försäljningen i Brf Sydney, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig för Riksbyggen Bostad Göteborg.



Masthuggskajen anlades i slutet av 1800-talet och det blev möjligt för oceangående fartyg att lägga till inne i stan. Härifrån skeppades allt från timmer till telefoner ut över världen. Den ökande fartygstrafiken fick handeln att blomstra och nya impulser kom in från när och fjärran.



– Nu ska våra nya kvarter få området att blomstra igen. Det blir inte bara attraktiva bostäder, i bottenplan kommer det att bli restauranger och butiker, bland annat en välsorterad livsmedelsbutik, berättar Anders Radne.



Vid Masthuggskajen fortsätter Riksbyggen sin satsning på nya alternativ som ska hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden.



– I Brf Viva på Guldheden testade vi ungdomsettor i bostadsrätt för 95 000 kronor. I Brf Sidney ger vi ett antal unga vuxna chansen att Hyrköpa sin lägenhet. Riksbyggens modell för Hyrköp har visat sig fungera bra, säger Anders Johansson, biträdande marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.



Lägenheterna blir i varierade storlekar, från 30 till drygt 110 kvm. Inflyttningen är planerad att ske under slutet av 2024. Många lägenheter skapas för unga vuxna. 13 lägenheter erbjuds med möjlighet till hyrköp, vilket innebär att man som boende hyr lägenheten av Riksbyggen och kan därefter, när privatekonomin blir större, kan köpa lägenheten till ett förutbestämt pris. Ett pris som räknas upp enligt KPI (Konsument Pris Index). Det blir ett tiotal fantastiska takvåningar i olika storlekar och utföranden, bland annat en fyrarums penthousevåning med 50 kvm egen terrass och två balkonger i olika väderstäck.



I Brf Sydney vill Riksbyggen göra det väldigt enkelt att ha en mer hållbar vardag, till exempel genom att välja cykel som transpormedel. I källarplanet finns ett välutrustat cykelgarage som bekvämt nås via en cykelramp, inget krångel i trappor och hissar. Här kommer det också att finnas lastcyklar att hyra.



– Vi planerar för en liten verkstad, som gör det enkelt att pumpa däcken, meka och fixa en punktering själv om man vill. Det blir både enkelt att dela och byta grejer med varandra. I föreningens verkstads- och bytesrum kommer det finns verktyg, maskiner, stegar och annat som alla medlemmar kan låna, säger Anders Radne.

